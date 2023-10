Tajomník OSN pre humanitárne záležitosti vycestuje na Blízky východ

Ženeva 16. októbra (TASR) - Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v pondelok uviedol, že mieri na Blízky východ na vyjednávania o dodávkach humanitárnej pomoci do pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Griffiths uviedol, že jeho kancelária vedie "hlbokú diskusiu" s Izraelom, Egyptom a inými krajinami. Významnú úlohu má podľa kancelárie aj minister zahraničných vecí USA Antony Blinken, ktorý v uplynulých dňoch navštívil niekoľko krajín Blízkeho východu.



"Sám by som mal ísť zajtra (v utorok) do tohto regiónu v snahe pomôcť pri rokovaniach... a aby som preukázal solidaritu s mimoriadnou odvahou tisícov humanitárnych pracovníkov, ktorí zostali ... a pomáhajú ľudom v pásme Gazy a na Západnom brehu," uviedol Griffiths vo vyhlásení.



Griffiths vyjadril nádej, že v pondelok zaznejú dobré správy o preprave humanitárnej pomoci cez hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a pásmom Gazy. Je zatvorený od utorka, keď bol na palestínskej strane pri izraelských leteckých útokoch zničený terminál. Otvorenie priechodu by umožnilo aspoň čiastočnú evakuáciu ľudí z pásma Gazy do Egypta a príchod humanitárnej pomoci opačným smerom.



Egyptské zdroje v pondelok pre agentúru Reuters uviedli, že Egypt, Izrael a Spojené štáty sa dohodli na prímerí v južnej časti pásma Gazy a otvorení hraničného priechodu Rafah. Izrael to však vzápätí poprel.



Palestínsky Hamas spustil bezprecedentný útok na Izrael v sobotu 7. októbra, keď z pásma Gazy na jeho územie odpálil tisíce rakiet a stovky jeho bojovníkov prekonali zátarasy na hraniciach. V dôsledku útokov zahynulo v Izraeli už vyše 1400 ľudí. Izrael v reakcii na útok nariadil úplnú blokádu pásma Gazy vrátane prerušenia dodávok potravín, elektriny aj vody. Pri odvetných útokoch na pásmo Gazy zahynulo podľa pondelkových údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva 2750 ľudí.



Izraelská armáda v pondelok uviedla, že hnutie Hamas a ďalší palestínski militanti zadržiavajú v pásme Gazy 199 rukojemníkov.