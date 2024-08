Tajomník ruskej Rady bezpečnosti Šojgu pricestoval do Iránu

Teherán 5. augusta (TASR) - Tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Sergej Šojgu pricestoval v pondelok do Teheránu na rokovania s tamojšími predstaviteľmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.



Šojgu bude rokovať s vysokopostavenými predstaviteľmi armády a bezpečnosti, ale aj s novozvoleným prezidentom Massúdom Pezeškijánom.



Bývalý šéf ruského rezortu obrany bude s iránskymi predstaviteľmi rokovať o bilaterálnej spolupráci a jej posilnení v rôznych sférach, od bezpečnosti po ekonomické projekty. Rokovania sa okrem toho budú týkať aj rozličných aspektov bezpečnosti vo svete a regióne.



Rusko si buduje od začiatku vojny na Ukrajine s Iránom bližšie vzťahy, pričom Moskva uviedla, že sa chystá s Teheránom podpísať dohodu o vzájomnej spolupráci.



Spojené štáty v júni informovali, že sa zdá, že Rusko prehĺbilo svoju bezpečnostnú spoluprácu s Iránom, ktorý mu údajne dodal stovky dronov používaných pri útokoch na Ukrajine. Moskva to však popiera, píše Reuters.



Šojguova návšteva v Iráne sa koná v čase zvýšeného napätia na Blízkom východe a obáv z vypuknutia širšieho regionálneho konfliktu po minulotýždňovom útoku, pri ktorom v Teheráne zomrel vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismaíl Haníja. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za útok Izraelu, ktorý to nepotvrdil ani nevyvrátil, a sľubujú odvetu.



Rusko v piatok odsúdilo útok, pri ktorom zomrel Haníja, a poukázalo na mimoriadne nebezpečné následky takéhoto konania.