Takáč: Slovensko sa pokúsi o dorovnanie priamych platieb farmárom

Brusel 11. decembra (TASR) - Slovenská vláda chce ešte počas mandátu súčasnej Európskej komisie zaistiť vyššiu úroveň priamych platieb pre farmárov. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli.



Takáč ocenil, že Rada ministrov sa venovala aj téme, ktorú presadzovalo Slovensko a to je dorovnávanie rozdielov v priamych platbách farmárom. Pripomenul, že po dvadsiatich rokoch členstva v EÚ je Slovensko na úrovni 82 percent priamych platieb pre poľnohospodárov v porovnaní so západnými krajinami, piate najhoršie spomedzi členov EÚ, a je potrebné túto nerovnosť riešiť.



Snahy Slovenska podľa jeho slov podporili viaceré krajiny (Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko).



"Som rád, že sa pridali ďalšie krajiny. V zásade deväť krajín spolu s nami povedalo, že je to problém a treba to riešiť. To znamená, jedna tretina členov EÚ," povedal minister.



Tvrdí, že vinu na tomto stave má aj expremiér Igor Matovič, ktorý v júni 2020 nedokázal vyrokovať lepšiu úroveň priamych platieb pre slovenských farmárov.



"Budeme hľadať cesty ako byť aktívni a žiadať od eurokomisie, aby boli zhovievaví. Výška priamych platieb sa môže riešiť až v novom programovacom období, od roku 2028, a preto sa na budúci rok posnažíme o veci, ktoré by nám štandardne eurokomisia neodsúhlasila. Aby nám viac vyšli v ústrety pri stanovovaní procesov a aby tie finančné prostriedky išli na to, čo chceme: napríklad na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu," uviedol. Vysvetlil, že by sa to malo diať prostredníctvom 2. Modifikácie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023-2027 pre Slovensko.



Spresnil, že jednou z možností je presun financií z druhého piliera do prvého, čo už urobili viaceré krajiny s nízkymi percentami priamych platieb pre farmárov. To by nemali ovplyvniť ani júnové eurovoľby a ich výsledok, lebo nová eurokomisia sa ujme funkcie až od 1. decembra 2024. Bude teda dosť času na Slovenskom požadovaný proces, pričom vláda chce ísť do Bruselu so žiadosťou o druhú modifikáciu v polovici budúceho roka.



"Niektoré krajiny majú aj 140 percent priamych platieb. My sme niekde na chvoste, na úrovni 82 percent. Predstava je mať aspoň sto percent. Keby sme boli dorovnaní do sto percent, tak nám to ročne robí 80 až 90 miliónov eur, čo by sme mohli investovať do poľnohospodárov a potravinárov na Slovensku," uviedol.