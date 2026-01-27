< sekcia Zahraničie
Takaičiová: Aliancia s USA by sa rozpadla, ak by sme ignorovali Taiwan
Autor TASR
Tokio 27. januára (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová vyhlásila, že strategické spojenectvo Japonska so Spojenými štátmi by sa rozpadlo, ak by sa Tokio otočilo chrbtom ku konfliktu na Taiwane. Zároveň sa však dištancovala od svojich predchádzajúcich komentárov, ktoré naznačovali možnú vojenskú intervenciu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Takaičiová vyjadrila svoje najnovšie postoje v pondelok večer v celoštátnej televíznej relácii, kde ju líder opozičnej strany kritizoval za vyvolanie napätia s Pekingom svojimi predošlými vyjadreniami.
Japonsko má s Čínou výrazne napäté vzťahy od novembra, keď japonská premiérka uviedla, že prípadný čínsky útok na Taiwan by mohol vyvolať vojenskú odpoveď Tokia. Argumentovala tým, že takýto zásah Pekingu by mohol predstavovať ohrozenie existencie Japonska.
Čína, ktorá považuje Taiwan za svoje odštiepenecké územie, reagovala zablokovaním vývozu tovaru s potenciálnym vojenským využitím do Japonska, čo v Tokiu vyvolalo obavy, že Peking by mohol obmedziť dodávky vzácnych zemín.
„Chcem aby bolo úplne jasné, že tu nejde o to, aby Japonsko podniklo vojenskú akciu, ak Čína a Spojené štáty vstúpia do konfliktu (ohľadom Taiwanu),“ povedala japonská premiérka v priamom televíznom prenose, pričom sa odvolávala na svoje vyjadrenia z novembra.
V rozhovore však tiež poukázala na to, že v prípade konfliktu by Japonsko a Spojené štáty mohli spoločne uskutočniť evakuačnú operáciu na záchranu japonských a amerických občanov.
„Ak by sa tam stalo niečo vážne, museli by sme zachrániť japonských a amerických občanov na Taiwane. V takej situácii by mohlo dôjsť k spoločnej akcii. A ak by americké sily boli napadnuté a Japonsko by neurobilo nič a jednoducho by ustúpilo, japonsko-americké spojenectvo by sa rozpadlo,“ dodala japonská líderka. Doplnila, že Tokio by konalo výlučne v rámci zákona.
Hoci japonská ústava zakazuje priamu vojenskú akciu, umožňuje krajine uplatňovať právo na kolektívnu sebaobranu alebo brániť Spojené štáty či inú spojeneckú krajinu, ktorá je napadnutá, v prípadoch, keď Japonsko čelí „ohrozeniu svojej existencie“.
