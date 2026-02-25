< sekcia Zahraničie
Takaičiová čelí kritike pre dary venované poslancom svojej strany
Toto odhalenie pripomína škandál s tajnými fondmi, ktorý zasiahol stranu v roku 2023, píše AFP.
Autor TASR
Tokio 25. februára (TASR) - Na japonskú premiérku Sanae Takaičiovú sa v stredu spustila vlna kritiky po tom, ako sa na verejnosť dostala informácia, že poslancom svojej víťaznej vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP) v nedávnych parlamentných voľbách venovala darčekové poukazy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Vyše 300 zákonodarcov dostalo možnosť vybrať si niektorú z položiek uvedených v brožúre „ako prejav uznania za ich úspech vo veľmi náročných voľbách“, napísala Takaičiová v príspevku na platforme X, pričom dodala, že na darčeky neboli použité žiadne peniaze daňových poplatníkov.
Toto odhalenie pripomína škandál s tajnými fondmi, ktorý zasiahol stranu v roku 2023, píše AFP. Ten napokon pripravil o funkciu vtedajšieho premiéra Fumia Kišidu a vyvolal hnev voličov. Z premiérskeho postu po volebnom neúspechu následne odstúpil aj Takaičiovej predchodca Šigeru Išiba.
Líder hlavnej opozičnej Stredovej reformnej aliancie (CRA) Junya Ogawa tvrdí, že po informácii o daroch sa ľudia môžu pýtať „Premiérka Takaičiová, vy tiež?“, a zároveň dodal, že predsedníčka vlády bude niesť zodpovednosť.
Takaičiová v stredu v parlamente uviedla, že cena každého daru bola približne 30.000 jenov (približne 163 eur) na osobu a bola uhradená z politických fondov pobočky LDP v meste Nara, ktorej je predsedníčkou.
Japonský zákon o financovaní politických strán stanovuje, že jednotlivci nemôžu darovať kandidátom príspevky na verejné funkcie, ale môžu ich poskytovať politické strany vrátane ich miestnych pobočiek.
Išiba bol v marci minulého roka kritizovaný za to, že údajne počas večere rozdal 15 poslancom dolnej komory parlamentu darčekové poukážky v hodnote 100.000 jenov (približne 545 eur), ktoré zaplatil zo svojich vlastných peňazí.
Vyše 300 zákonodarcov dostalo možnosť vybrať si niektorú z položiek uvedených v brožúre „ako prejav uznania za ich úspech vo veľmi náročných voľbách“, napísala Takaičiová v príspevku na platforme X, pričom dodala, že na darčeky neboli použité žiadne peniaze daňových poplatníkov.
Toto odhalenie pripomína škandál s tajnými fondmi, ktorý zasiahol stranu v roku 2023, píše AFP. Ten napokon pripravil o funkciu vtedajšieho premiéra Fumia Kišidu a vyvolal hnev voličov. Z premiérskeho postu po volebnom neúspechu následne odstúpil aj Takaičiovej predchodca Šigeru Išiba.
Líder hlavnej opozičnej Stredovej reformnej aliancie (CRA) Junya Ogawa tvrdí, že po informácii o daroch sa ľudia môžu pýtať „Premiérka Takaičiová, vy tiež?“, a zároveň dodal, že predsedníčka vlády bude niesť zodpovednosť.
Takaičiová v stredu v parlamente uviedla, že cena každého daru bola približne 30.000 jenov (približne 163 eur) na osobu a bola uhradená z politických fondov pobočky LDP v meste Nara, ktorej je predsedníčkou.
Japonský zákon o financovaní politických strán stanovuje, že jednotlivci nemôžu darovať kandidátom príspevky na verejné funkcie, ale môžu ich poskytovať politické strany vrátane ich miestnych pobočiek.
Išiba bol v marci minulého roka kritizovaný za to, že údajne počas večere rozdal 15 poslancom dolnej komory parlamentu darčekové poukážky v hodnote 100.000 jenov (približne 545 eur), ktoré zaplatil zo svojich vlastných peňazí.