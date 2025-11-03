Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Takaičiová chce schôdzku s Kim Čong-unom v prípade unesených Japoncov

Na snímke Sanae Takaičiová. Foto: TASR/AP

KĽDR po tom, čo roky popierala únos Japoncov, v roku 2002 priznala, že agenti jej tajných služieb v 70. a 80. rokoch 20. storočia uniesli 13 japonských občanov.

Tokio 3. novembra (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová v pondelok oznámila, že požiadala o stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, aby vyriešili dlhotrvajúcu otázku japonských občanov, ktorých Severná Kórea pred niekoľkými desaťročiami uniesla. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

KĽDR po tom, čo roky popierala únos Japoncov, v roku 2002 priznala, že agenti jej tajných služieb v 70. a 80. rokoch 20. storočia uniesli 13 japonských občanov. Tých využívali na výcvik severokórejských špiónov, ktorých mali učiť japonský jazyk a zvyky. Japonsko sa domnieva, že Severná Kórea uniesla najmenej 17 jeho občanov.

Takaičiová na podujatí venovanom zvyšovaniu povedomia o tejto otázke v Tokiu uviedla, že v tejto veci požiadala o summit s Kim Čong-unom. „S cieľom vybudovať nové, plodné vzťahy medzi Japonskom a Severnou Kóreou som rozhodnutá osobne sa stretnúť s Kim Čong-unom,“ povedala. „Únos je prioritou môjho kabinetu,“ vyhlásila premiérka, ktorá dodala, že použije všetky potrebné prostriedky v tejto veci.

KĽDR dosiaľ verejne neodpovedala na iniciatívu novej japonskej premiérky.

AFP konštatuje, že viacero japonských lídrov sa neúspešne usilovalo o stretnutie so severokórejským vodcom s cieľom vyriešiť túto otázku.

Bývalý japonský premiér Džuničiró Koizumi v roku 2002 navštívil Pchjongjang a stretol sa s otcom súčasného vodcu KĽDR Kim Čong-ilom. Výsledkom Koizumiho cesty bola repatriácia piatich Japoncov a ďalšia návšteva japonského premiéra. KĽDR v tom čase uviedla, že zvyšných osem unesených Japoncov je mŕtvych.

Takaičiovej predchodca v premiérskom úrade Šigeru Išiba navrhol zriadiť kontaktné kancelárie v Tokiu a Pchjongjangu, aby sa táto otázka posunula vpred, ale nikdy neboli zrealizované.

Japonsko sa naďalej snaží udržať medzinárodnú pozornosť na túto tému. Minulý týždeň sa s rodinami unesených Japoncov stretol v Tokiu americký prezident Donald Trump.
