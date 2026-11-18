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Takaičiová rokovala na okraj summitu ASEAN s Trumpom
Stretnutie sa uskutočnilo pred plánovanými trojstrannými rokovaniami šéfa Bieleho domu s jeho čínskym a ruským náprotivkom.
Autor TASR
Tokio/Manila 18. novembra (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová rokovala popri regionálnom summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, oznámilo v stredu Tokio. Stretnutie sa uskutočnilo pred plánovanými trojstrannými rokovaniami šéfa Bieleho domu s jeho čínskym a ruským náprotivkom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Takaičiová a Trump „viedli rozhovory... a potvrdili úzku spoluprácu v... otázkach v indicko-tichomorskom regióne“ počas utorkovej večere, ktorú vo filipínskej metropole Manila usporiadal tamojší prezident Ferdinand Marcos, uviedol nemenovaný predstaviteľ japonského ministerstva zahraničných vecí.
Takaičiová v stredu odcestuje do mesta Šen-čen, kde sa bude konať summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Pôjde o jej prvú cestu do Číny vo funkcii predsedníčky vlády, no formálne bilaterálne stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom jej zrejme nebude umožnené po tom, čo jej vyjadrenia na adresu Taiwanu vyvolali napätie vo vzťahoch s Pekingom.
Na summite APEC sa zúčastnia aj ruský prezident Vladimir Putin, Trump i čínsky prezident Si Ťin-phing, ktorí sa v Šen-čene plánujú stretnúť vo štvrtok a rokovať by mali o jadrových arzenáloch svojich krajín. Šéf Bieleho domu v utorok vyhlásil, že by sa s Putinom stretol aj bilaterálne, ak by sa taká možnosť naskytla.
Takaičiová a Trump „viedli rozhovory... a potvrdili úzku spoluprácu v... otázkach v indicko-tichomorskom regióne“ počas utorkovej večere, ktorú vo filipínskej metropole Manila usporiadal tamojší prezident Ferdinand Marcos, uviedol nemenovaný predstaviteľ japonského ministerstva zahraničných vecí.
Takaičiová v stredu odcestuje do mesta Šen-čen, kde sa bude konať summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Pôjde o jej prvú cestu do Číny vo funkcii predsedníčky vlády, no formálne bilaterálne stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom jej zrejme nebude umožnené po tom, čo jej vyjadrenia na adresu Taiwanu vyvolali napätie vo vzťahoch s Pekingom.
Na summite APEC sa zúčastnia aj ruský prezident Vladimir Putin, Trump i čínsky prezident Si Ťin-phing, ktorí sa v Šen-čene plánujú stretnúť vo štvrtok a rokovať by mali o jadrových arzenáloch svojich krajín. Šéf Bieleho domu v utorok vyhlásil, že by sa s Putinom stretol aj bilaterálne, ak by sa taká možnosť naskytla.