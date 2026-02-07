Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026
Takaičiová sľubuje, že v prípade víťazstva zvýši bezpečnosť Japonska

Japonská premiérka a predsedníčka Liberálnodemokratickej strany (LDP) Sanae Takaičiová máva stúpencom počas kampane pred nedeľnými predčasnými parlamentnými voľbami v Tokiu v sobotu 7. februára 2026. Foto: TASR/AP

Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že vládnuca koalícia vedená Takaičiovej Liberálnodemokratickou stranou (LDP).

Autor TASR
Tokio 7. februára (TASR) - Premiérka Sanae Takaičiová v sobotu na záver kampane pred nedeľnými predčasnými voľbami priaznivcom sľúbila, že Japonsko bude „prosperujúcejšie a bezpečnejšie“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že vládnuca koalícia vedená Takaičiovej Liberálnodemokratickou stranou (LDP) by mohla v nedeľňajšom hlasovaní zvíťaziť a zabezpečiť si dvojtretinovú podporu v dolnej komore parlamentu.

„Stlačiť tlačidlo rastu je úlohou Takaičiovej kabinetu. Japonsko bude čoraz prosperujúcejšie a bezpečnejšie,“ sľúbila 64-ročná premiérka na poslednom predvolebnom zhromaždení v Tokiu.

„Toto je rok, v ktorom chceme premeniť na nádej úzkosti ľudí v prípade ich životov a budúcnosti,“ povedala.

Previerky imigrantov „sa už trochu sprísnili, takže teroristi a aj priemyselní špióni nemôžu ľahko vstúpiť,“ pripomenula v sobotu. „Musíme riadne preskúmať, či (cudzinci) platia dane, či platia zdravotné poistenie,“ dodala.

Konzervatívna Takaičivá v mladosti hrala na bicie v heavy metalovej kapele a obdivovala Margaret Thatcherovú. V októbri sa stala piatou premiérkou Japonska za posledných päť rokov, keď kedysi mocná LDP stratila prevahu v oboch komorách parlamentu.

V poslednom období sa najmä medzi mládežou teší podpore a stáva sa akousi módnou ikonou a hitom na sociálnych sieťach. Jej tvrdé prejavy o imigrácii zrejme spomalili prudký vzostup populistickej strany Sanseito.
