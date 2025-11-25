< sekcia Zahraničie
Takaičiová telefonovala s Trumpom, rokovali o vzťahoch s Čínou
Išlo prvé rokovania lídrov, odkedy Takaičiová vyvolala diplomatický spor s Pekingom pre svoje vyjadreniami o Taiwane.
Autor TASR
Tokio 25. novembra (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová a americký prezident Donald Trump diskutovali v utorok počas telefonátu o vzťahoch s Čínou. Išlo prvé rokovania lídrov, odkedy Takaičiová vyvolala diplomatický spor s Pekingom pre svoje vyjadreniami o Taiwane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Takaičiová povedala začiatkom novembra v parlamente, že hypotetický útok Číny na Taiwan by mohol vyvolať vojenskú reakciu Japonska. Komentár vyvolal ostrú reakciu Pekingu, ktorá okrem iného zahŕňala aj bojkot cestovania do Japonska. Čína totiž považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje ani použitie sily, aby nad ním získala kontrolu. Taiwan ale odmieta tvrdenia Pekingu a zdôrazňuje, že o budúcnosti krajiny môžu rozhodovať len jej obyvatelia.
Si Ťin-pching podľa čínskych médií v pondelok počas telefonátu s Trumpom objasnil zásadný postoj Čínskej ľudovej republiky k taiwanskej otázke a zdôraznil, že „návrat“ tohto ostrovného štátu pod správu Číny je dôležitou súčasťou povojnového poriadku.
„Prezident Trump stručne vysvetlil súčasný stav vzťahov medzi USA a Čínou,“ povedala Takaičiová novinárom po utorkovom telefonáte s Trumpom, no odmietla poskytnúť ďalšie podrobnosti. „Prezident Trump spomenul, že sme veľmi dobrí priatelia a že by bol rád, keby som mu kedykoľvek zavolala,“ dodala.
Biely dom bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár k rozhovoru s japonskou predsedníčkou vlády.
Taiwanský premiér Čuo Žung-tchaj v utorok povedal, že pre 23 miliónov obyvateľov ostrova nie je „návrat“ k Číne možnosťou.
