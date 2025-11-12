Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Takaičiová váha pri zásade nedovážať na územie Japonska jadrové zbrane

Tokio 12. novembra (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová tento týždeň naznačila, že Tokio by mohlo upustiť od zásady nevlastniť jadrové zbrane. Podľa agentúry Reuters to vyvoláva špekulácie, že jej vláda by sa mohla pokúsiť zmeniť zákaz rozmiestňovať jadrové zbrane na japonskom území, píše TASR.

Premiérka v pondelok v parlamente vyhlásila, že pri nadchádzajúcej revízii japonskej bezpečnostnej stratégie nevie zaručiť dodržiavanie troch zásad nejadrového Japonska z roku 1967 - nevlastniť, nevyrábať a nedovážať jadrové zbrane.

„Nemôžem vydať definitívne vyhlásenie ani povedať, že to bude napísané takýmto spôsobom,“ odpovedala Takaičiová na otázku opozičného poslanca a dodala, že nateraz vláda zásady dodržiava. Podľa agentúry Reuters premiérkine vyjadrenia z minulosti naznačujú, že by sa mohla pokúsiť zvrátiť tretí princíp, teda zákaz dovážať jadrové zbrane na územie Japonska.

Takaičiová v knihe z roku 2024 popísala tento princíp ako nerealistický, pretože Spojené štáty môžu mať záujem doviezť do Japonska jadrové zbrane s cieľom odstrašiť regionálnych rivalov. Japonsko i susedná Južná Kórea sú chránené takzvaným jadrovým dáždnikom Spojených štátov.

Téma jadrových zbraní je v Japonsku tabu, pretože ako jediná krajina zažila skutočný útok týmito zbraňami. Podľa prieskumu agentúry Reuters z augusta však narastá politická vôľa i vôľa verejnosti upustiť od troch princípov.

Niektorí poslanci z Takaičiovej Liberálnodemokratickej strany (LDP) verejne vyjadrili podporu myšlienke o nasadení jadrových zbraní Spojených štátov v Japonsku v snahe odstrašiť Čínu. Koaličná Japonská strana obnovy (JIP) v minulosti tiež vyzývala na zváženie dodržiavania protijadrových zásad.
