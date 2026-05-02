< sekcia Zahraničie
Takaičiová:Japonsko bude v Ázijsko-pacifickom regióne mať väčšiu úlohu
Autor TASR
Hanoj 2. mája (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová v sobotu počas oficiálnej návštevy Vietnamu prisľúbila, že Tokio bude zohrávať výraznejšiu rolu pri zabezpečovaní „slobodného a otvoreného“ Ázijsko-pacifického regiónu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Obnovujem svoje odhodlanie plniť povinnosti Japonska a skutočne zohrávať ešte aktívnejšiu úlohu než kedykoľvek predtým pri budovaní medzinárodného poriadku založeného na slobode, otvorenosti, rozmanitosti, inkluzívnosti a právnom štáte,“ povedala Takaičiová počas prejavu na univerzite v Hanoji.
Premiérka poznamenala, že svet sa v súčasnosti nachádza v ére „zintenzívňujúcej sa geopolitickej konkurencie a zrýchľujúcich sa technologických inovácií“. Ázijské krajiny vyzvala, aby si pestovali „odolnosť (a schopnosť) určovať si vlastnú budúcnosť“.
Japonsko a Vietnam zdieľajú spoločné obavy týkajúce sa územných nárokov Pekingu vo Východočínskom a Juhočínskom mori. Obe krajiny sa tiež snažia chrániť pred obchodnými narušeniami spôsobenými USA rozširovaním ekonomických a bezpečnostných väzieb, vysvetľuje AFP.
Takaičiová vo svojom sobotňajšom prejave bez toho, aby priamo menovala Čínu, varovala pred „nadmernou závislosťou od jednej krajiny v prípade kritických tovarov“ a vyzvala na „rovnaké podmienky“.
Zdôraznila tiež dôležitosť otvorených námorných ciest a uviedla, že „regionálne dodávateľské reťazce sú založené na bezpečnej a otvorenej námornej plavbe“.
Japonská líderka je v súčasnosti na svojej prvej návšteve Vietnamu od svojho nástupu do funkcie vlani v októbri. V sobotu sa stretla aj s tamojším premiérom Le Minh Hungom, ako aj s prezidentom To Lamom. Predstavitelia podpísali niekoľko dohôd vo viacerých oblastiach, vrátane technológií či bezpečnosti. Potvrdili tiež, že vzájomné vzťahy medzi krajinami chcú rozvíjať.
Podľa AFP je jedným z cieľov Takaičiovej prehĺbiť bilaterálnu spoluprácu medzi Tokiom a Hanojom v oblasti energetickej bezpečnosti a odolnosti dodávateľských reťazcov v súvislosti s narušeniami vyplývajúcimi z vojny na Blízkom východe.
AFP dodáva, že Tokio je najväčším poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci pre Hanoj a kľúčovým investorom a obchodným partnerom.
Takaičiová Vietnam opustí v nedeľu a následne odcestuje do Austrálie.
