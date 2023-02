USA: Takmer 1000 detí migrantov sa stále nespojili s rodinami

Washington 3. februára (TASR) Takmer 1000 detí migrantov oddelených od svojich rodín na americko-mexických hraniciach administratívou exprezidenta USA Donalda Trumpa sa napriek dvojročnému úsiliu úradujúceho prezidenta Joea Bidena stále nestretlo s rodičmi. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Podľa ministerstva je od rodín stále separovaných až 998 detí, z toho 148 sa nachádza v procese opätovného zjednotenia s rodičmi.



Demokrat Biden krátko po nástupe do funkcie v januári 2021 vydal príkaz na vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom opätovného spojenia týchto detí s ich rodinami, pričom takéto oddelenie nazval "ľudskou tragédiou".



Administratíva republikána Trumpa, ktorý mal voči migrantom nekompromisný postoj, rozdelila tisícky rodín migrantov na základe politiky "nulovej tolerancie", ktorá na jar v roku 2018 vyzývala na stíhanie každého nelegálneho prechodu cez hranice. Obhajcovia ľudských práv i organizácie zistili, že k takýmto separáciám dochádzalo aj pred oficiálnym začiatkom implementovania tejto politiky, a pokračovali aj po ňom.



Rezort vnútornej bezpečnosti informoval, že podľa doterajších zistení pracovnej skupiny bolo na hraniciach od svojich rodín oddelených 3924 prevažne stredoamerických detí, píše Reuters. Mnohé z nich boli lokalizované a znovu zjednotené s rodinami ešte pred Bidenovým nástupom do funkcie po tom, čo zastavenie separačnej politiky súdnou cestou žiadala Americká únia občianskych slobôd (ACLU).



Pracovnej skupine ministerstva sa doposiaľ podarilo opätovne zjednotiť 600 rodín.