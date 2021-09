Vyše tisíc väznených Palestínčanov plánuje držať protestnú hladovku

Jeruzalem 14. septembra (TASR) - Takmer 1400 Palestínčanov väznených v izraelských väzniciach plánuje držať hladovku na protest proti neľudským podmienkam. Informovala o tom v utorok palestínska samospráva. Správu priniesla agentúra AFP.



"V (izraelských) väzniciach je situácia veľmi zlá, preto budú držať hladovku," povedal AFP vedúci komisie palestínskej samosprávy pre väzňov.



Hladovku by malo v piatok začať držať 1380 väzňov. Ďalší sa k nim majú pridať neskôr. Židovský štát celkovo zadržiava viac ako 4000 Palestínčanov.



Minulý týždeň v pondelok utieklo šesť palestínskych väzňov z prísne stráženého väzenia Gilboa na severe Izraela. Útek šestice mužov bol považovaný za jeden z najzávažnejších v dejinách krajiny. Všetci väzni na úteku boli považovaní za veľmi nebezpečných a izraelské bezpečnostné zložky po nich spustili rozsiahle pátranie. Štyroch z nich už stihli dolapiť.



Podľa komisie palestínskej samosprávy pre väzňov boli po tomto incidente stovky Palestínčanov prevezených do iných väzníc. Dozorcovia im údajne zhabali osobné veci. Nahnevaní väzni v reakcii na to založili požiare vo viacerých žalároch.