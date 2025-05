Takmer 2,5 milióna Angličanov trpí ochorením ADHD

Londýn 30. mája (TASR) - Takmer 2,5 milióna ľudí v Anglicku trpí podľa najnovšej štatistiky poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



ADHD je neurologická porucha, pri ktorej ľudia môžu mať problémy so sústredením alebo sedením v pokoji. Medzi ďalšie príznaky môže patriť zabúdanie, ťažkosti s plnením aj jednoduchších pokynov alebo organizovaním času či impulzívne rozhodnutia.



Podľa anglickej Národnej zdravotnej služby (NHS) môže ochorením ADHD trpieť dokopy až 2.498.000 ľudí vrátane osôb s lekárskou diagnózou aj bez nej. Približne 741.000 z nich sú deti a mladí ľudia vo veku od päť do 24 rokov.



Národný ústav pre klinickú excelenciu (NICE) predpokladá, že ochorením trpia približne tri až štyri percentá dospelých a päť percent detí. Napriek tomu, že sa ADHD bežne nediagnostikuje deťom do päť rokov, NHS odhaduje, že ním v Anglicku trpí okolo 147.000 zástupcov tejto vekovej kategórie.



Vyše pol milióna Angličanov k marcu 2025 podľa odhadov čakalo na vyšetrenie ADHD, pričom okolo 300.000 z nich už aspoň jeden rok. Najnovšie čísla ukazujú takmer desaťnásobný nárast pacientov vo veku od 25 rokov, ktorí sa chcú nechať vyšetriť, oproti predpandemickým údajom z roku 2019.



„Pacienti čakajú na vyšetrenie ADHD príliš dlho. Preto NHS vytvorila nezávislú pracovnú skupinu, ktorá preskúma problémy, ktorým systém čelí a pomôže mu zvládnuť rastúci počet žiadateľov. Skupina posúdi nové údaje, aby mohla vypracovať odporúčania,“ uviedol hovorca NHS.