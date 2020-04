Takmer 300 ľudí uviaznutých vo Venezuele odletelo do Španielska

Caracas 17. apríla (TASR) - Takmer 300 ľudí, prevažne Španielov, evakuovali z Venezuely humanitárnym letom po tom, čo v latinskoamerickej krajine uviazli pre obmedzenia zavedené v boji proti novému koronavírusu. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Charterový let koordinovaný viacerými európskymi krajinami odštartoval z letiska vo venezuelskej metropole Caracas vo štvrtok popoludní a pristáť má v španielskom hlavnom meste Madrid, napísala v oznámení delegácia Európskej únie.



Na palube lietadla sa nachádzalo vyše 100 Španielov a obyvateľov Španielska, spresnil na Twitteri španielsky veľvyslanec vo Venezuele Jesús Silva.



V krajine uviazlo 275 cestujúcich z 21 štátov po tom, čo vláda prezidenta Nicolása Madura pozastavila lety do Venezuely a z nej, aby dostala pod kontrolu šírenie koronavírusu.



Venezuela hlásila dosiaľ 204 nakazených koronavírusom a deväť mŕtvych, ako ukazujú údaje americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa.



Toto bol druhý humanitárny let prenajatý rôznymi európskymi veľvyslanectvami v spolupráci s úradmi. Prvý let opustil Venezuelu 26. marca a smeroval do Madridu s vyše 360 pasažiermi na palube vrátane 139 Španielov a 26 francúzskych občanov.