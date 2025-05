Takmer 300 mimovládok je proti sprísneniu nemeckej migračnej politiky

Berlín 6. mája (TASR) - Celkovo 293 skupín občianskej spoločnosti v Nemecku v utorok vydalo spoločné vyhlásenie proti plánovaným zmenám migračnej politiky zo strany budúcej vlády. Varujú ju pred odmietaním vstupu cudzincom ešte na hraniciach a pred deportáciami do krajín postihnutých krízou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Stanovisko zverejnili krátko predtým, ako zasadol Spolkový Snem (Bundestag), aby potvrdil šéfa CDU Friedricha Merza za spolkového kancelára. Merz však napokon nezískal dostatok hlasov, teraz sa v koalícii rozhoduje o ďalšom postupe.



Koaličná dohoda, ktorú v pondelok podpísal blok strán CDU/CSU a sociálni demokrati SPD, počíta so zásadnou zmenou kurzu napríklad v oblasti migrácie.



Občianske organizácie upozornili, že nedávna kampaň do predčasných volieb v Nemecku vytvorila nepriateľskú atmosféru voči utečencom a migrantom. Tvrdia, že reštriktívna migračná politika môže podnietiť strach a rozdelenie, čo v konečnom dôsledku prospieva antidemokratickým silám.



V spoločnom vyhlásení uviedli, že za rozdeľovanie spoločnosti nie sú zodpovední utečenci ani migranti, ale neriešenie štrukturálnych a sociálnych problémov v krajine. Preto vyzvali na zodpovednú migračnú politiku, ktorá sa zameria na lepšiu integráciu týchto osôb do spoločnosti.



Za iniciatívou stojí 82 spolkových organizácií vrátane Nemeckej odborovej konfederácie a nemeckej pobočky katolíckej nadácie Caritas. Vyhlásenie podporili stovky miestnych a regionálnych združení.



V koaličnej dohode CDU/CSU a SPD sa podľa DPA uvádza, že odmietanie migrantov na hraniciach sa bude „vykonávať v koordinácii“ so susednými krajinami a týka sa to aj žiadostí o azyl. Agentúra podotkla, že zostáva nedoriešené, či to znamená získanie súhlasu susedov alebo len konzultáciu s nimi.