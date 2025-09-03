< sekcia Zahraničie
Takmer 50 rokov stratené patenty Nobela objavili v chate vo Švédsku
Listiny našiel manželský pár vo svojej chate a následne ich odovzdal pracovníkovi aukčnej siene.
Autor TASR
Štokholm 3. septembra (TASR) - V chate v juhošvédskom regióne Blekinge objavili desať patentových listín švédskeho vynálezcu a filantropa Alfreda Nobela, ktoré boli takmer 50 rokov považované za stratené. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na Nobelovu nadáciu.
Slávny vynálezca dynamitu vlastnil počas života viac než 350 vedeckých patentov v rôznych krajinách, ktoré si nechával registrovať počas svojich ciest. Väčšina z nich sa týkala výrobných metód a použitia výbušnín na báze nitroglycerínu.
Medzi novoobjavenými dokumentmi je aj vzácny patent z roku 1865, „ktorý odhaľuje kľúčovú fázu vývoja rozbušky a dynamitu,“ uviedol kurátor Nobelovho múzea Ulf Larsson. Podľa neho ide o dokument z úplných začiatkov Nobelovej vynálezcovskej kariéry.
Listiny našiel manželský pár vo svojej chate a následne ich odovzdal pracovníkovi aukčnej siene, ktorý na objav upozornil Nobelovu nadáciu. Jej riaditeľka Hanna Stjärneová uviedla, že dokumenty sú „skutočne veľkého významu“ a budú uchované pre budúce generácie.
„Bolo úžasné otvoriť tieto dokumenty, pozrieť sa na ne a získať predstavu o tom, aký musel byť život pred 150 rokmi, ako (Nobel) cestoval po Európe a ako v Európe pracoval,“ dodala Stjärneová.
Nobel, ktorý dynamit objavil v roku 1867, bol známy svetobežník a prezývali ho aj „najbohatší tulák na svete“. V rôznych obdobiach života žil vo Švédsku, Rusku, Nemecku, Francúzsku, Spojených štátoch, Británii a Taliansku. Celé svoje bohatstvo investoval do vytvorenia Nobelovej ceny.
Nájdené dokumenty by mali byť v najbližších mesiacoch vystavené v Nobelovom múzeu.
Slávny vynálezca dynamitu vlastnil počas života viac než 350 vedeckých patentov v rôznych krajinách, ktoré si nechával registrovať počas svojich ciest. Väčšina z nich sa týkala výrobných metód a použitia výbušnín na báze nitroglycerínu.
Medzi novoobjavenými dokumentmi je aj vzácny patent z roku 1865, „ktorý odhaľuje kľúčovú fázu vývoja rozbušky a dynamitu,“ uviedol kurátor Nobelovho múzea Ulf Larsson. Podľa neho ide o dokument z úplných začiatkov Nobelovej vynálezcovskej kariéry.
Listiny našiel manželský pár vo svojej chate a následne ich odovzdal pracovníkovi aukčnej siene, ktorý na objav upozornil Nobelovu nadáciu. Jej riaditeľka Hanna Stjärneová uviedla, že dokumenty sú „skutočne veľkého významu“ a budú uchované pre budúce generácie.
„Bolo úžasné otvoriť tieto dokumenty, pozrieť sa na ne a získať predstavu o tom, aký musel byť život pred 150 rokmi, ako (Nobel) cestoval po Európe a ako v Európe pracoval,“ dodala Stjärneová.
Nobel, ktorý dynamit objavil v roku 1867, bol známy svetobežník a prezývali ho aj „najbohatší tulák na svete“. V rôznych obdobiach života žil vo Švédsku, Rusku, Nemecku, Francúzsku, Spojených štátoch, Británii a Taliansku. Celé svoje bohatstvo investoval do vytvorenia Nobelovej ceny.
Nájdené dokumenty by mali byť v najbližších mesiacoch vystavené v Nobelovom múzeu.