Takmer 500 škôl v Česku dostalo opäť výhražný e-mail

Praha 5. septembra (TASR) - Takmer 500 škôl v Česku dostalo aj vo štvrtok výhražný e-mail, že sú zamínované, podobne ako v predchádzajúcich dňoch. Česká polícia považuje relevantnosť vyhrážky za nízku, ale podceňovať ju podľa nej nemožno. Uviedla to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Viac ako 490 škôl dnes opäť obdržalo výhražný e-mail, rovnako tak školy na Slovensku. Modus operandi je veľmi podobný tomu z predošlých dní a hoci nejde o rovnakú e-mailovú adresu, prepojenosť medzi účtami podľa našich informácií existuje," uviedla polícia.



Dodala, že bude postupovať rovnako ako v predchádzajúcich dňoch. Stále podľa nej platí, že nechce zasahovať do chodu škôl, pretože relevantnosť vyhrážky považuje za veľmi nízku.



Výhražné e-maily, v ktorých pisateľ školám oznamuje, že sú zamínované, obdržali české školy v utorok aj v stredu. Obdobné vyhrážky dostali aj stovky škôl na Slovensku. Tam polícia začala trestné stíhanie vo veci teroristického útoku.



Český minister vnútra Vít Rakušan v stredu uviedol, že cieľom útokov na školy v Česku aj na Slovensku je podľa neho zneistiť spoločnosť a vniesť do nej strach a nervozitu. Dodal, že polícia pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami a je v kontakte so slovenskými kolegami. V súvislosti s prípadom sú v kontakte aj slovenské a české rezorty vnútra a školstva.