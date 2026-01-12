Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 12. január 2026Meniny má Ernest
< sekcia Zahraničie

Takmer 800 budov v Kyjeve zostáva po ruských útokoch bez vykurovania

.
Na snímke budova po ruskom útoku. Foto: TASR/AP

Mestské úrady zriadili 1200 núdzových centier, kde sa ľudia môžu zahriať, nabiť zariadenia a dostať teplé jedlo a nápoje.

Autor TASR
Kyjev 12. januára (TASR) - Takmer 800 budov v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zostáva bez vykurovania aj tri dni po rozsiahlom ruskom útoku, oznámil v pondelok primátor Vitalij Kličko. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.

Masívne údery si v noci na piatok vyžiadali najmenej štyroch mŕtvych a odrezali polovicu obytných budov v Kyjeve od vykurovania. V dôsledku poškodenia elektrického systému prestali fungovať mestské systémy na distribúciu vody a tepla.

„Pracovníci verejných služieb a energetiky robia v tejto mimoriadnej situácii všetko možné – a zdanlivo nemožné –, aby obyvateľom poskytli základné služby,“ doplnil Kličko.

Najväčšia súkromná energetická spoločnosť v krajine DTEK uviedla, že za posledný týždeň obnovila elektrinu pre 648.000 domácností v metropole, no v niektorých oblastiach dochádza naďalej k núdzovým výpadkom.

Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide pri pondelkovej návšteve Kyjeva prisľúbil balík podpory pre ukrajinský energetický sektor v hodnote 400 miliónov dolárov (342,1 milióna eur).

Mestské úrady zriadili 1200 núdzových centier, kde sa ľudia môžu zahriať, nabiť zariadenia a dostať teplé jedlo a nápoje. Kličko zároveň vyzval obyvateľov, ktorí tak môžu urobiť, aby dočasne opustili mesto počas obnovy infraštruktúry.
.

Neprehliadnite

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami