Takmer 800 budov v Kyjeve zostáva po ruských útokoch bez vykurovania
Mestské úrady zriadili 1200 núdzových centier, kde sa ľudia môžu zahriať, nabiť zariadenia a dostať teplé jedlo a nápoje.
Autor TASR
Kyjev 12. januára (TASR) - Takmer 800 budov v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zostáva bez vykurovania aj tri dni po rozsiahlom ruskom útoku, oznámil v pondelok primátor Vitalij Kličko. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
Masívne údery si v noci na piatok vyžiadali najmenej štyroch mŕtvych a odrezali polovicu obytných budov v Kyjeve od vykurovania. V dôsledku poškodenia elektrického systému prestali fungovať mestské systémy na distribúciu vody a tepla.
„Pracovníci verejných služieb a energetiky robia v tejto mimoriadnej situácii všetko možné – a zdanlivo nemožné –, aby obyvateľom poskytli základné služby,“ doplnil Kličko.
Najväčšia súkromná energetická spoločnosť v krajine DTEK uviedla, že za posledný týždeň obnovila elektrinu pre 648.000 domácností v metropole, no v niektorých oblastiach dochádza naďalej k núdzovým výpadkom.
Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide pri pondelkovej návšteve Kyjeva prisľúbil balík podpory pre ukrajinský energetický sektor v hodnote 400 miliónov dolárov (342,1 milióna eur).
Mestské úrady zriadili 1200 núdzových centier, kde sa ľudia môžu zahriať, nabiť zariadenia a dostať teplé jedlo a nápoje. Kličko zároveň vyzval obyvateľov, ktorí tak môžu urobiť, aby dočasne opustili mesto počas obnovy infraštruktúry.
