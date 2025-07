Takmer 800 českých stredoškolákov nastúpilo na vojenské cvičenie

Praha 7. júla (TASR) - Takmer 800 stredoškolákov v pondelok nastúpilo na dobrovoľné vojenské cvičenie, ktoré organizuje Armáda ČR (AČR). V priebehu štyroch týždňov ich chce oboznámiť so všetkými základnými zručnosťami vojaka vrátane streľby či hodu granátom. Úspešní absolventi výcviku sa následne stanú vojakmi v zálohe. Finančná odmena je 40.000 korún (vyše 1600 eur). O cvičenie bol podľa armády medzi študentmi veľký záujem, informuje spravodajkyňa TASR.



Cieľom projektu je aktívne osloviť mladú generáciu a priblížiť jej život vojakov. Je určený študentom od 18 do 22 rokov, ktorí musia prejsť náborovým procesom vrátane zdravotnej prehliadky. Vlaňajší pilotný projekt, na ktorom sa zúčastnilo 127 študentov, vyhodnotila armáda ako úspešný, preto jeho oficiálny prvý ročník významne rozšírila. Kapacita sa naplnila do týždňa.



Prázdninový výcvik bude prebiehať v siedmich vojenských útvaroch v Česku. Zaisťovať ho budú vojaci zo 43. výsadkového pluku v Chrudime, 25. protilietadlového raketového pluku v Strakoniciach, 13. delostreleckého pluku v Jinciach, 22. základne vrtuľníkového letectva vo Víceniciach a ďalší. Po vybavení nástupných náležitostí sa presunuli do výcvikových priestorov.



„Intenzívny výcvik bude mať rovnakú náročnosť a kritériá na splnenie ako základný vojenský kurz, ktorý bežne absolvujú regrúti nastupujúci do armády vo Vyškove. Po dokončení strednej školy tak budú mať absolventi dobrovoľného vojenského cvičenia uľahčenú cestu do armády alebo jej aktívnej zálohy,“ uviedla armáda.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)