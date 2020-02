Takmer každý druhý Nemec očakáva účasť AfD vo vláde

Berlín 11. februára (TASR) - Takmer každý druhý Nemec (48 percent) očakáva, že krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) bude v priebehu nasledujúcich desiatich rokov súčasťou spolkovej vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu agentúry YouGov, o ktorom v utorok informovala agentúra DPA.



Iba 29 percent účastníkov prieskumu predpokladá, že AfD do roku 2030 vo vláde nebude. AfD vo vláde vníma ako problém až 58 percent opýtaných. Naopak, pre 26 percent účastníkov to problém nie je.



Prieskum si objednala spravodajská agentúra DPA po vývoji situácie v spolkovej krajine Durínsko, kde premiéra Thomasa Kemmericha zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) minulý týždeň zvolili aj s prispením hlasov AfD. Kemmerich po rozsiahlej kritike medzitým z funkcie odstúpil.



Viac ako polovica opýtaných (54 percent) vyhlásila, že škandál v Durínsku poškodil ich vieru v demokraciu.



Ako víťaza durínskej aféry vníma viac ako tretina opýtaných práve AfD, pred stranou Ľavica (Die Linke), ktorú ako víťaza vidí 10 percent účastníkov.



Prieskum agentúra YouGov vykonala na vzorke 2074 ľudí vo veku od 18 rokov v dňoch 7. a 8. februára.



Konal sa tak ešte pred tým, ako šéfka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová vyhlásila, že sa v nadchádzajúcich parlamentných voľbách nebude uchádzať o post kancelárky.