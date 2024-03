Takmer každý tretí Nemec má problémy pri prechode na letný čas

Berlín 28. marca (TASR) - Skoro každý tretí obyvateľ Nemecka má pocit, že mu prechod na letný čas ohrozuje zdravie. Prieskum nemeckého inštitútu Forsa tiež odhalil, že takmer každý piaty zamestnaný človek v dôsledku posunu času mešká do práce. S odvolaním sa na informácie agentúry DPA o tom píše TASR.



Podľa reprezentatívneho prieskumu inštitútu Forsa, ktorý si objednala nemecká zdravotná poisťovňa DAK-Gesundheit, pociťuje problémy spôsobené prechodom na letný čas až 30 percent respondentov. To predstavuje nárast oproti vlaňajšku o päť percentuálnych bodov a je to najvyššie číslo zaznamenané za posledných desať rokov.



Vážnejší vplyv má táto zmena na ženy: 39 percent z nich uviedlo, že cítia výrazné dôsledky, čo predstavuje medziročný nárast o deväť percent. U mužov uvádza citeľný vplyv 20 percent respondentov.



Vo všetkých vekových skupinách až 79 percent opýtaných, ktorí označili časový posun za problematický, cítilo v jeho dôsledku únavu a apatiu. Na problémy so zaspávaním a poruchy spánku sa pre zmenu sťažovalo 63 percent.



Ďalšími často uvádzanými následkami boli problémy s koncentráciou (39 percent) a podráždenosť (32 percent). Depresiou v dôsledku posunu času trpí desať percent respondentov. Až 19 percent odpovedajúcich v zamestnaneckom pomere hlásilo, že pre časový posun meškali do práce.



Takmer tri štvrtiny (74 percent) účastníkov prieskumu považujú zmenu času za zbytočnú a zrušili by ju. Naopak, ani nie štvrtina (23 percent) opýtaných si myslí, že pravidelné posúvanie času je užitočné.



Forsa vykonala prieskum na vzorke 1000 respondentov vo veku 14 a viac rokov v celom Nemecku začiatkom mája tohto roku. Inštitút má 40-ročné skúsenosti v tejto oblasti.



V krajinách Európskej únie začne tentokrát letný čas platiť v nedeľu 31. marca. Hodinky sa budú posúvať z 2.00 h stredoeurópskeho času (SEČ) na 3.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ). Znamená to, že v noci zo soboty na nedeľu budeme spať o hodinu kratšie. SELČ potrvá do 27. októbra 2024.