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Takmer polovica Maďarov neočakáva, že Orbán odstúpi z vedenia Fideszu

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Na snímke Viktor Orban. Foto: TASR/AP

Orbán na zjazde Fideszu v sobotu 13. júna požiadal o mandát len na jeden rok namiesto zvyčajných dvoch.

Autor TASR
Budapešť 18. júna (TASR) - Odstúpenie lídra opozičného Fideszu a maďarského expremiéra Viktora Orbána z pozície predsedu strany v roku 2027 neočakáva 49 percent Maďarov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu inštitútu Europion pre server hvg.hu, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán na zjazde Fideszu v sobotu 13. júna požiadal o mandát len na jeden rok namiesto zvyčajných dvoch. Tento krok odôvodnil zámerom pripraviť odovzdanie vedenia mladšej generácii a vybudovať „modernizovanú a víťaznú stranu“.

Odchodu lídra strany z funkcie verí len 27 percent opýtaných. Ani medzi samotnými priaznivcami Fideszu nie je polovica tých, čo veria v Orbánov koniec na tejto pozícii.

Doterajšie kroky smerujúce k obnove kedysi vládnucej strany po prehre v aprílových parlamentných voľbách voličov nepresvedčili. Až 42 percent respondentov uviedlo, že ich vnímajú ako úplne neúspešné a len šesť percent ich označilo za úspešné.

Maďarský parlament v pondelok schválil zmenu ústavy, ktorá obmedzuje výkon funkcie premiéra na maximálne osem rokov. Keďže sa do tohto limitu započítavajú aj predchádzajúce mandáty, Orbán už v budúcnosti nebude môcť byť predsedom vlády.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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