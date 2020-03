Takmer polovica nakazených na Diamond Princess nemala príznaky

New York 25. marca (TASR) - Takmer polovica ľudí, ktorí sa na palube výletnej lode Diamond Princess nakazili koronavírusom SARS-CoV-2, nejavila až do testovania absolútne nijaké príznaky nákazy. S odvolaním sa na vyhlásenie amerického Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) o tom včera informovala agentúra DPA.



Podľa CDC ochorením COVID-19 spôsobeným novým druhom koronavírusu sa na palube lode nakazilo viac než 700 pasažierov a členov posádky. Z uvedeného počtu bolo bez symptómov tohto infekčného ochorenia nakazených až 331 osôb, teda 46,5 percenta.



Zo zvyšných 381 infikovaných ľudí na palube potrebovalo 37 (9,7 percenta) intenzívnu starostlivosť, pričom deväť osôb (1,3 percenta) ochoreniu podľahlo.



Práve absencia príznakov umožnila podľa DPA nákaze rozšíriť sa po celom plavidle. Takto nakazení pasažieri nešli do karantény a od členov posádky sa očakávalo, že budú pokračovať v práci. Stopy nového koronavírusu boli v priestoroch lode objavené ešte 17 dní po vyprázdnení kajút, dodala CDC.



Na palube lode Diamond Princess, ktorá 20. januára vyplávala z japonského prístavu Jokohama, a po svojom návrate začiatkom februára sa viac ako dva týždne nachádzala v karanténe, bolo pôvodne 3711 cestujúcich a členov posádky. Pozitívne výsledky testov na SARS-CoV-2 malo 705 ľudí.