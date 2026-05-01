Takmer polovica Poliakov plánuje vycestovať na tradičnú jarnú majówku
Celkovo plánuje vycestovať 48 percent opýtaných, čo predstavuje päťpercentný nárast oproti minulému roku.
Autor TASR
Varšava 1. mája (TASR) - Takmer polovica Poliakov plánuje vycestovať na tradičnú jarnú „majówku“ počas tohtoročného predĺženého víkendu na začiatku mája, pričom si najčastejšie volia pobyty v Poľsku. Vyplýva to z prieskumu Poľskej organizácie cestovného ruchu. Korene tohto zvyku siahajú do 18. storočia, informuje varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Celkovo plánuje vycestovať 48 percent opýtaných, čo predstavuje päťpercentný nárast oproti minulému roku. Pobyt v Poľsku zvažuje 23 percent respondentov a desať percent chce vycestovať do zahraničia. Približne traja z desiatich účastníkov prieskumu sa ešte nerozhodli a 28 percent uviedlo, že cestovať neplánuje.
Ako dôvod nevycestovať respondenti najčastejšie uvádzali finančné obmedzenia či iné záväzky a nezáujem. Väčšina ľudí plánuje stráviť voľno s rodinou alebo blízkymi.
V rámci domácich ciest sú najobľúbenejšie hory, ktoré si vyberá 31 percent respondentov, nasleduje pobyt pri mori, v mestách, na vidieku a pri jazerách. V prípade zahraničných destinácií dominujú tiež oblasti pri mori a kratšie mestské pobyty.
Väčšina domácich pobytov trvá do troch nocí, zatiaľ čo zahraničné cesty bývajú spravidla dlhšie. Rozhodnutia o vycestovaní robia Poliaci najčastejšie mesiac alebo dva až tri týždne pred začiatkom voľných dní, pričom pri zahraničných cestách plánujú s väčším predstihom.
Májový predĺžený víkend, označovaný ako „majówka,“ má v Poľsku dlhú tradíciu. Pôvodne išlo o jarné výlety šľachty a panovníkov už v 18. storočí, ktoré sa postupne rozšírili medzi širšie vrstvy obyvateľstva. Podľa Staropoľskej encyklopédie Zygmunta Glogera z roku 1900 sa počas prvomájového víkendu organizovali školské výlety do kaštieľov, kde žiakov hostili šľachtici a večer sa vracali domov.
V súčasnosti sa majówka viaže na obdobie sviatkov 1. až 3. mája - Dňa práce, Dňa zástavy a Dňa ústavy a predstavuje kombináciu oddychu, spoločenských stretnutí a rekreačných aktivít.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Celkovo plánuje vycestovať 48 percent opýtaných, čo predstavuje päťpercentný nárast oproti minulému roku. Pobyt v Poľsku zvažuje 23 percent respondentov a desať percent chce vycestovať do zahraničia. Približne traja z desiatich účastníkov prieskumu sa ešte nerozhodli a 28 percent uviedlo, že cestovať neplánuje.
Ako dôvod nevycestovať respondenti najčastejšie uvádzali finančné obmedzenia či iné záväzky a nezáujem. Väčšina ľudí plánuje stráviť voľno s rodinou alebo blízkymi.
V rámci domácich ciest sú najobľúbenejšie hory, ktoré si vyberá 31 percent respondentov, nasleduje pobyt pri mori, v mestách, na vidieku a pri jazerách. V prípade zahraničných destinácií dominujú tiež oblasti pri mori a kratšie mestské pobyty.
Väčšina domácich pobytov trvá do troch nocí, zatiaľ čo zahraničné cesty bývajú spravidla dlhšie. Rozhodnutia o vycestovaní robia Poliaci najčastejšie mesiac alebo dva až tri týždne pred začiatkom voľných dní, pričom pri zahraničných cestách plánujú s väčším predstihom.
Májový predĺžený víkend, označovaný ako „majówka,“ má v Poľsku dlhú tradíciu. Pôvodne išlo o jarné výlety šľachty a panovníkov už v 18. storočí, ktoré sa postupne rozšírili medzi širšie vrstvy obyvateľstva. Podľa Staropoľskej encyklopédie Zygmunta Glogera z roku 1900 sa počas prvomájového víkendu organizovali školské výlety do kaštieľov, kde žiakov hostili šľachtici a večer sa vracali domov.
V súčasnosti sa majówka viaže na obdobie sviatkov 1. až 3. mája - Dňa práce, Dňa zástavy a Dňa ústavy a predstavuje kombináciu oddychu, spoločenských stretnutí a rekreačných aktivít.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)