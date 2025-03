Takmer polovica Poliakov podporuje výmenu prezidentského kandidáta PiS

Varšava 25. marca (TASR) - Takmer polovica Poliakov si myslí, že opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) by mala vymeniť svojho prezidentského kandidáta Karola Nawrockého v súvislosti s novými informáciami o jeho minulosti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v pondelok zverejnil portál Onet, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Na otázku, či by PiS mala v súvislosti s odhaleniami o Nawrockom zmeniť svojho prezidentského kandidáta, odpovedalo 46 percent opýtaných kladne, 22 percent nesúhlasilo a tretina sa nevedela vyjadriť.



Televízia wPolsce24 uplynulý týždeň zverejnila informácie, podľa ktorých Nawrocki v roku 2018 publikoval knihu Nikova spoveď spoza hrobu pod pseudonymom Tadeusz Batyr. Nawrocki túto informáciu následne sám potvrdil.



Pod týmto pseudonymom zároveň údajne verejne chválil aj seba samého. Podľa portálu Onet pod týmto menom vystupoval na verejnosti s ukrytou tvárou a pozmeneným hlasom, pričom sa o sebe ako kandidátovi na prezidenta vyjadroval pozitívne. Na sociálnych sieťach Nawrocki tvrdil, že sa s Bartyrom osobne stretol, a odporúčal jeho knihu.



Podpora pre výmenu kandidáta bola najvyššia medzi voličmi koaličných strán Tretia cesta (71 percent), Ľavica (64 percent) a Občianska koalícia (60 percent). Spomedzi priaznivcov Konfederácie súhlasilo s výmenou 46 percent a spomedzi voličov strany PiS, ktorá Nawrockého oficiálne podporuje, si 31 percent opýtaných myslí, že by mal byť vymenený.



Prieskum uskutočnila agentúra UCE Research na vzorke 1008 respondentov vo veku od 18 do 80 rokov v dňoch od 22. do 24. marca.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)