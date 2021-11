Takmer polovica sveta nemá správnu výživu, vyplýva z globálnej analýzy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Svet 23. novembra (TASR) - Takmer polovica všetkých ľudí na svete má v dôsledku nesprávnej výživy buď nadváhu, obezitu, alebo podváhu. Vyplýva to z globálnej správy o výžive (Global Nutrition Report, GNR), ktorá bola zverejnená v utorok.Ako píše agentúra AFP, autori tohto každoročného prieskumu a analýzy najnovších údajov o výžive a súvisiacich zdravotných problémoch zistili, že 48 percent obyvateľov planéty jedáva buď príliš veľa, alebo príliš málo.Pri súčasnom vývoji sa medzinárodnému spoločenstvu nepodarí dosiahnuť do roku 2025 až osem z deviatich nutričných cieľov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), upozorňuje správa.Medzi tieto ciele patrí napríklad zníženie počtu detí, ktoré sú príliš chudé na svoju výšku alebo príliš nízke na svoj vek, a tiež obmedzenie miery obezity u dospelých.Podľa správy vo svete v dôsledku nedostatočnej výživy zakrpatených takmer 150 miliónov detí mladších ako päť rokov. V rovnakej vekovej kategórií zároveň 45 miliónov detí trpí podváhou a 40 miliónov nadváhou.S nadmernou výživou majú problém aj dospelí ľudia, nadváhou alebo obezitou ich podľa správy trpí až 40 percent (2,2 miliardy ľudí).Počet úmrtí spôsobených zlým stravovaním sa narástol od roku 2010 o 15 percent, priblížila predsedníčka nezávislej odbornej skupiny GNR Renata Michaová. Až štvrtina všetkých úmrtí dospelých osôb vo svete podľa nej súvisí s nesprávnou výživou.dodala Michaová.Súčasné nutričné ciele podľa GNR takmer vôbec nespomínajú, ako má vyzerať zdravá strava, upravujú len odporúčanú mieru sodíka v jedlách. Správa preto odporúča nový, celostný prístup a nastavenie nových cieľov.Autori analýzy tiež objavili, že ľudia jedia príliš málo ovocia a zeleniny, a to najmä v chudobnejších krajinách. Obyvatelia bohatších štátov zase konzumujú priveľa nezdravých potravín - červeného mäsa, mliečnych výrobkov a nápojov s vysokým obsahom cukru.Výskumníci tiež vypočítali, že produkcia potravín spôsobila v roku 2018 zhruba 35 percent všetkých svetových emisií skleníkových plynov.GNR ďalej odhaduje, že globálne výdavky na výživu sa budú musieť do roku 2030 zvýšiť o takmer štyri miliardy dolárov, aby bolo možné dosiahnuť súčasné plány WHO na zníženie miery podvýživy, zakrpatenosti, materskej chudokrvnosti a zvýšenie miery kojenia.