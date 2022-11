Takmer polovicu Španielska aj na jeseň ohrozuje sucho

Madrid 27. novembra (TASR) - Sucho pretrvávajúce aj v období jesene vyvolalo v rozsiahlych oblastiach Španielska núdzový stav súvisiaci s nedostatkom vody. Takmer polovicu územia krajiny sužuje nedostatok zrážok, informovala v sobotu španielska štátna televízia RTVE s odvolaním sa na správu ministerstva pre životné prostredie v Madride. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Zvlášť kritická je situácia v meste Sevilla na juhu i v okolí Barcelony na severovýchode krajiny, upozornilo ministerstvo v správe expertov.



Vedci vychádzajú z toho, že situácia súvisí s klimatickou zmenou. Sucho sa v krajine vyskytovalo aj predtým, ako napríklad v roku 2008, v dôsledku otepľovania planéty je však v súčasnosti častejšie a dlhšie, zdôraznil španielsky rezort životného prostredia.



V Katalánsku už dva roky prší v priemere oveľa menej než v v predchádzajúcom období. Nádrže na zásobovanie tohto husto osídleného regiónu sú preto naplnené len na 33,8 percenta.



Ak by sa po poslednom veľkom suchu v roku 2008 nevybudovalo veľké zariadenie na odsoľovanie morskej vody pri Barcelone, už počas tohto leta by došlo k obmedzeniam spotreby vody, napísali noviny El País s odvolaním sa na expertov.



Regionálna vláda v Barcelone zatiaľ nariadila viac než 500 katalánskym samosprávam obmedziť spotreby vody, vyplýva z vyhlášky zverejnenej v piatok v úradnom vestníku. Doposiaľ sa to vzťahuje na oblasť priemyselu a poľnohospodárstva, píše DPA.