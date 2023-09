Arménska vláda: Takmer štvrtina populácie Náhorného Karabachu ušla

Stepanakert 27. septembra (TASR) - Takmer štvrtina populácie azerbajdžanského odštiepeneckého regiónu Náhorný Karabach ušla do susedného Arménska od minulotýždňovej bleskovej vojenskej operácie, ktorou Azerbajdžan získal nad oblasťou kontrolu. Vyplýva to z údajov arménskej vlády. TASR informuje podľa stredajšej správy denníka The Guardian.



Približne 28.000 ľudí - teda zhruba 23 percent celkovej populácie Náhorného Karabachu - sa usilovala z regiónu ujsť hneď po tom, čo Azerbajdžan uvoľnil desať mesiacov trvajúcu blokádu jedinej cesty vedúcej do susedného Arménska.



Blokáda tejto trasy viedla v oblasti k závažnému nedostatku potravín, liekov i paliva.



Azerbajdžan síce po skončení "protiteroristickej" operácie, ktorej cieľom malo byť "nastolenie ústavného poriadku", prisľúbil rešpektovanie práv etnických Arménov v Karabachu, množstvo tamojších obyvateľov sa však obávalo odvetných opatrení zo strany Baku, píše Guardian.



Jerevan varoval pred možnými "etnickými čistkami", ktoré podnikne v Náhornom Karabachu Azerbajdžan – blízky spojenec Turecka.



Arméni, väčšinou kresťania, a Azerbajdžanci, prevažne moslimovia, po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 bojovali proti sebe už v dvoch krvavých vojnách o spomínané hornaté územie Náhorného Karabachu.



Podľa arménskych zdrojov si najnovšie boje počas uplynulých dní v Náhornom Karabachu vyžiadali vyše 200 obetí na životoch a najmenej 400 zranených.