Takmer tretina Poliakov by bola ochotná platiť novú obrannú daň

Varšava 20. januára (TASR) - Zavedenie obrannej dane na nákup zbraní pre armádu by podporilo 31,5 percenta Poliakov. Vyplýva to z prieskumu agentúry SW Research pre denník Rzeczpospolita, zverejneného v pondelok. Proti takejto dani sa vyslovilo 43,7 percenta opýtaných a štvrtina na túto tému nemá názor. Informoval o tom spravodajca TASR.



O zavedení obrannej dane sa v Poľsku začalo diskutovať po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Analytici, ktorých denník Rzeczpospolita v tejto súvislosti oslovil, sa vyjadrili skôr proti zavedeniu takejto dane. Štát by sa podľa ich názoru mal pri hľadaní ďalších zdrojov na obranu mal zamerať na úspory v iných výdavkoch.



Podobnú daň od tohto roku zavádza Estónsko. Výnos z dvojpercentného zvýšenia DPH, dane z príjmu a dane zo zisku sa použije na obranné výdavky.



Zavedenie obrannej dane v Poľsku odmietajú podľa prieskumu najviac mladí, najlepšie zarábajúci a respondenti z veľkých miest.



Prieskum sa konal v dňoch 18. a 19. januára na vzorke 800 osôb.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)