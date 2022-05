Takmer všetky húfnice, ktoré USA sľúbili Ukrajine, už boli doručené

Washington 11. mája (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany informoval v utorok novinárov, že 89 z 90 húfnic, ktoré Spojené štáty sľúbili Ukrajine, už bolo dopravených do ukrajinských rúk. Uviedol to portál americkej spravodajskej televízie CNN.



Výcvik na týchto húfnicových systémoch M777 dokončilo "takmer 370 ukrajinských vojakov", a to v lokalitách mimo Ukrajiny, pod vedením Spojených štátov a iných spojeneckých krajín NATO. Ďalších 29 ukrajinských vojakov "absolvovalo školenie o údržbe" húfnicových systémov, dodal predstaviteľ.



"Je to dvojtýždňové školenie, takže približne 29 vojakov ho dokončilo; ďalších 17 sa na ňom zúčastňuje práve teraz," doplnil predstaviteľ.



Informoval tiež, že z USA bolo na Ukrajinu doručených 120.000 kusov z celkového počtu 184.000 kusov munície sľúbených Spojenými štátmi. Jeden z 11 vrtuľníkov Mi-17, ktoré USA plánujú dať Ukrajine, práve v utorok putuje do tejto krajiny.



Prebiehajú aj ďalšie výcviky - 60 ukrajinských vojakov "dokončilo výcvik na obrnených transportéroch M1-13". Koná sa aj výcvik na systémoch amerických bezpilotných lietadiel Phoenix Ghost, informoval predstaviteľ.



Mimo Ukrajiny sa učí s dronmi Phoenix Ghost zaobchádzať malý počet vojakov. Pred nimi to absolvovali ďalší príslušníci, ktorí sa už na Ukrajinu vrátili.