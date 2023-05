Taktické jadrové zbrane už smerujú do Bieloruska, tvrdí Lukašenko

Moskva/Londýn 25. mája (TASR) – Rusko už začalo s presunom taktických jadrových zbraní do Bieloruska. Uviedol to vo štvrtok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, informuje TASR na základe správy televízie Sky News.



Vyjadrenie prišlo niekoľko hodín po tom, ako ministri obrany oboch krajín podpísali dokument o umiestnení ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska.



Príslušnú dohodu oznámil ruský prezident Vladimir Putin v marci. Ruský minister obrany Sergej Šojgu ju odôvodnil "mimoriadne prudkým vystupňovaním hrozieb na západných hraniciach Ruska a Bieloruska".



Šojgu vo štvrtok podľa štátnej tlačovej agentúry TASS zopakoval, že Moskva si ponechá kontrolu nad jadrovými zbraňami aj všetkými rozhodnutiami o ich použití.



Potvrdil tiež, že bieloruským ozbrojeným silám odovzdali rakety Iskander-M, ktoré môžu niesť konvenčné i nukleárne hlavice, pričom niektoré lietadlá Su-25 upravili na možné použitie jadrových zbraní. "Bieloruskí vojaci dostali potrebný výcvik v ruských výcvikových strediskách," povedal Šojgu.



NATO uviedlo, že v súvislosti s dohodou Ruska s Bieloruskom nevidí potrebu upravovať svoje plány v oblasti jadrových zbraní. Nukleárnu rétoriku Putina však označuje za nebezpečnú a nezodpovednú.



Taktické jadrové zbrane sú určené na použitie na bojisku a v porovnaní so strategickými nukleárnymi zbraňami, ktoré sú schopné zničiť celé mestá, majú relatívne krátky dosah a nižšiu účinnosť. Rusko nezverejnilo, koľko taktických jadrových zbraní má.