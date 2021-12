Muž sa chcel dať zaočkovať do falošnej ruky

Rím 4. decembra (TASR) - Muža, ktorý sa chcel dať v severotalianskom meste Biella zaočkovať proti covidu do falošnej ruky, obvinili z podvodu. Išlo o antivaxera, ktorý chcel týmto spôsobom získať tzv. covidpas, informoval v piatok denník The Guardian.



K bizarnej udalosti došlo vo vakcinačnom centre v Bielle, ktorá sa nachádza neďaleko Turína. Muž vo veku nad 50 rokov vykonal formality potrebné pre očkovanie a s vyhrnutým rukávom čakal na zdravotníčku, ktorá mu mala aplikovať vakcínu. Tá si spočiatku nič zvláštne nevšimla, keďže silikón na jeho ruke vyzeral podobne ako skutočná koža. Neskôr ale na základe mierne odlišného sfarbenia a chýbajúcich žíl rozpoznala, že nejde o pravú končatinu.



Ako dodáva The Guardian, nie je jasné, či mal muž nasadenú protézu, alebo či si zakryl ruku len vrstvou silikónu, aby mu ihla neprenikla až do kože. Za silikónovú napodobeninu končatiny mohol zaplatiť aj stovky eur. Po odhalení sa muž pokúšal zdravotníčku presviedčať, aby o jeho neúspešnom pokuse o podvod nikomu nepovedala.



Taliansko len pred týždňom oznámilo sprísnenie reštrikcií pre nezaočkovaných občanov, ktorí od 6. decembra nebudú môcť navštevovať reštaurácie, kiná či športové podujatia.



Od ohlásenia týchto opatrení zaznamenali v krajine výrazný nárast záujmu o očkovanie prvou dávkou vakcíny proti covidu, píše The Guardian. Tieto nové opatrenia totiž tiež sprísňujú požiadavky na získanie covidpasu — certifikátu, ktorý umožňuje zaočkovaným ľudom prístup k voľnočasovým aktivitám a službám. Ten po novom nebudú môcť získať nezaočkovaní ľudia ani s negatívnym testom na koronavírus.