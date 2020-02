Talian sa stal treťou osobou nakazenou koronavírusom v Španielsku

Madrid 25. februára (TASR) - Talian na ostrove Tenerife patriacom k španielskym Kanárskym ostrovom mal pozitívne testy na smrtiaci koronavírus. V pondelok neskoro večer o tom vo vyhlásení informovali regionálne zdravotnícke úrady, ktoré citovala tlačová agentúra Reuters.



Španielske médiá vrátane denníka El Mundo uviedli, že nakazeným mužom je taliansky lekár na dovolenke v Španielsku.



Muža v súčasnosti držia v izolácii a jeho výsledky testov pošlú do Madridu na druhú analýzu, ako to vyžaduje postup Španielska v prípadoch podozrenia z nákazy koronavírusom.



Ide o tretieho človeka s pozitívnym testom na tento vírus v Španielsku - po Britovi na ostrove Malorka z 9. februára a Nemcovi na ostrove La Gomera, druhom najmenšom z Kanárskych ostrovov, z 1. februára.



Vo svete, prevažne v Číne, podľahlo koronavírusu už viac ako 2600 ľudí. Podľa predpokladov sa začal šíriť z trhoviska s divými zvieratami v stredočínskom meste Wu-chan.



Počtom infikovaných ľudí sa dostalo na prvé miesto v Európe Taliansko (229) a je aj tretie vo svete za Čínou a Južnou Kóreou. Počet úmrtí na koronavírus sa v Taliansku v pondelok zvýšil na sedem po tom, ako v nemocnici v meste Como v Lombardsku zomrel 62-ročný muž. Oznámila to agentúra APA s odvolaním sa na talianske médiá.