Talian si dal QR kód svojho covidpasu vytetovať na ruku

Rím 21. augusta (TASR) - Dvadsaťdvaročný študent v Taliansku Andrea Colonnetta si dal vytetovať na ruku QR kód svojho covidpasu a stal sa senzáciou na internete. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Colonnetta povedal, že nad novým tetovaním vopred veľmi nepremýšľal, ale po rozhovore s umeleckým tatérom Gabrielem Pelleronem sa rozhodol pre aktuálny - a praktický - obrázok.



"Určite je to niečo originálne, páči sa mi, keď som odlišný," povedal Colonetta z juhotalianskeho mesta Reggio Calabria pre noviny Corriere della Calabria.



Na vnútornej strane ľavej hornej paže má teraz Colonnetta čierne políčko QR kódu zo svojho oficiálneho talianskeho "zeleného pasu".



Takýto pas je dôkazom, že je človek zaočkovaný proti koronavírusu, bol za posledných 48 hodín negatívne testovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19.



Túto taliansku verziu digitálneho covidového certifikátu Európskej únie požadujú v krajine od 6. augusta, ak chce človek ísť do kina, múzea a vnútorných športových priestorov alebo sa najesť dovnútra reštaurácií.



Colonnette povedal, že sa dal zaočkovať oboma dávkami vakcíny proti covidu. A hoci si tetovaním získal veľa pozornosti na sociálnych sieťach Instagram a TikTok, jeho rodičov vyviedlo z miery. "Tvrdia mi, že mám byť menej spontánny a viac nad vecami rozmýšľať," dodal pre noviny.



Jeho QR kód však funguje dobre, ako vraví. Pellerone zverejnil na TikToku video, ako Colonnetta s rúškom vstupuje do reštaurácie McDonald's a dvíha hornú pažu, aby si mobilom odfotografoval svoje tetovanie.



Vidieť aj ochranku pri vchode, ako skenuje Colonnettovu fotografiu, potom sa video náhle končí - nie je preto jasné, či Colonnetta nakoniec dostal svoj Big Mac alebo nie.