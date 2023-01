Talian ukradol viac ako 1000 rukopisov svetoznámych spisovateľov

New York 7. januára (TASR) - Muž z Talianska, ktorý je obvinený z podvodu a krádeže viac ako 1000 nepublikovaných rukopisov vrátane diel svetoznámych spisovateľov, sa na súde k trestným činom priznal. V sobotu to oznámila newyorská prokuratúra. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Tridsaťročný Filippo Bernardini, ktorý pracoval v Londýne pre vydavateľstvo Simon & Schuster, sa od roku 2016 vydával za literárnych agentov a zástupcov rôznych vydavateľstiev, aby tak prostredníctvom emailu od spisovateľov získal rukopisy románov a ďalších diel. Emailové adresy, z ktorých spisovateľom písal, sa podobali na oficálne názvy vydavateľstiev, zmenil v nich len niektoré písmená.



"Filippo Bernardini využil svoje vedomosti o internom fungovaní knižných vydavateľstiev na vytvorenie plánu, v rámci ktorého odcudzil rukopisy spisovateľov a ohrozil vydavateľský priemysel," vyhlásila prokuratúra.



O podvode sa v literárnom svete hovorilo už niekoľko rokov, upozorňuje The Guardian. Bernardini totiž údajne ukradol i rukopisy spisovateľov Margaret Atwoodovej, Iana McEwana či Sally Rooneyovej. Verejnosť sa o prípade dozvedela vlani v januári, keď Taliana zatkli agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) na letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku.



Nateraz nie je jasné, čo mladého Taliana k trestným činom motivovalo, keďže obete podvodu nikdy nedostali žiadosť o peniaze a ich diela sa nikdy neobjavili ani na internete či na tzv. "dark webe". Záznamy o Bernardiniho vzdelaní však poukazujú na to, že muž je "posadnutý jazykmi a písaným slovom", uviedla prokuratúra.



Ak bude Bernardini uznaný za vinného, hrozí mu trest odňatia slobody na 20 rokov. O konečnom verdikte súd informuje v apríli.