Taliani podporili zníženie poslancov, Liga zrejme prehrala v Toskánsku

Rím 21. septembra (TASR) - Talianskej pravicovej opozičnej strane Liga Severu sa v komunálnych voľbách, ktoré sa konali v siedmich talianskych regiónoch, zrejme nepodarilo dosiahnuť víťazstvo v Toskánsku. Vyplýva to z pondelňajších exit pollov, informuje agentúra DPA.



Hoci sa komunálne voľby konali vo viacerých regiónoch, najväčšiu pozornosť pútalo práve tradične ľavicové Toskánsko, kde by možné víťazstvo Ligy Severu mohlo vyvolať politické zemetrasenie, komentovala DPA.



Demokratická strana (PD), ktorá je súčasťou koaličnej vlády premiéra Giuseppe Conteho, sa totiž obávala, že by mohla v Toskánsku prehrať.



Kandidát PD na toskánskeho regionálneho "prezidenta" Eugenio Giani dosiahol podľa exit pollu YouTrend/Quorum 41 až 45-percentnú podporu, zatiaľ čo kandidátka Ligy Severu Susanna Ceccardiová získala 38-42 percent hlasov. DPA upozornila však na to, že spomínaný exit poll má štatistickú odchýlku zhruba tri percentá, čiže konečné výsledky v Toskánsku sú ešte otvorené.



Pravicové strany vrátane Ligy Severu podľa očakávaní zrejme zvíťazia na severe Talianska - v Ligúrii a v Benátsku, ako aj v regióne Marky ležiacom v strednej časti krajiny. V Kampánii exit polly zase napovedali víťazstvu stredoľavých strán.



Výsledky exit pollu verejnoprávnej televízie RAI zverejnené po zatvorení hlasovacích miestností takisto ukázali, že zníženie počtu členov parlamentu o približne jednu tretinu podporilo v referende 60-64 percent ľudí, napísala agentúra Reuters. Predbežné výsledky ministerstva vnútra zase naznačujú, že za zníženie počtu poslancov hlasovalo až 69 percent voličov.



V ústavnom referende občania rozhodovali o znížení počtu členov oboch komôr parlamentu - Poslaneckej snemovne (zo 630 na 400) a Senátu (z 315 na 200).



Volebné miestnosti boli otvorené v nedeľu od 07.00 h do 23.00 h a v pondelok od 7.00 h do 15.00 h. Obavy z nízkej účasti vyvolané pandémiou nového koronavírusu sa podľa DPA nepotvrdili. Volebná účasť v niektorých regiónoch dosiahla podľa agentúry AP takmer 60-75 percent vrátane ľudí, ktorí hlasovali z domu či z nemocníc.