Taliani sa chystajú na deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Rím 24. novembra (TASR) – Obyvatelia Talianska sa chystajú osláviť sobotňajší Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách množstvom podujatí po tom, ako vražda 22-ročnej Giulie Cecchettinovej z 11. novembra vyvolala v tejto krajine vlnu verejného pobúrenia. TASR informuje na základe správ agentúry ANSA a stanice BBC.



Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách v roku 2000. Obyvatelia Talianska plánujú tento deň osláviť pochodmi, behmi, prechádzkami, bezplatnými gynekologickými prehliadkami, náhlymi davmi (tzv. flash mobmi) a ďalšími akciami. Majú v úmysle narobiť čo najviac hluku, aby prelomili ticho vládnuce okolo násilia páchaného na ženách.



Feministické hnutie Non Una Di Meno plánuje v Ríme pochod ulicami, ktorý ukončí štrnganím kľúčov. Podobný pochod toto hnutie organizuje aj v Turíne.



Dolná komora talianskeho parlamentu a Senát organizujú deň otvorených dverí, počas ktorého odznejú svedectvá žien, ktoré sa stali obeťami násilia. Fasáda hornej komory parlamentu bude v sobotu večer na počesť obetí násilia na ženách vysvietená načerveno.



Na železničnej stanici Roma Porta San Paolo sa bude konať tango solidarity; účastníčky by mali mať obuté červené topánky.



V Miláne bude v záhrade knižnice Biblioteca Sormani na pamiatku obetí násilia proti ženám odhalená červená lavička. V tomto meste sa uskutočnia aj ďalšie podujatia.



Množstvo akcií plánujú aj mestá Janov, Bologna, Florencia, Cagliari, Bari, Neapol, Messina, Palermo a mnoho ďalších po celej krajine.



Polícia na základe záberov bezpečnostných kamier z vraždy Cecchettinovej podozrieva jej bývalého priateľa Filippa Turettu. Ten jej údajne zasadil najmenej 20 hlbokých bodných rán, zabalil jej telo do čiernych plastových vriec a následne ušiel do zahraničia.



Polícia jeho auto vystopovala cez severné Taliansko a Rakúsko až do Nemecka a následne ho zadržala v Lipsku. Zatiaľ nebol formálne obvinený a do Talianska bude vydaný v sobotu.