Taliani si budú sv. Františka z Assisi pripomínať štátnym sviatkom
Autor TASR
Rím 1. októbra (TASR) - Taliansky parlament v stredu schválil obnovenie štátneho sviatku na počesť svätého Františka z Assisi, ktorý je jedným z patrónov krajiny. Tento sviatok bol prvýkrát zavedený v roku 1958, no v roku 1977 ho v rámci úsporných opatrení zrušili. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Sviatok každoročne pripadne na 4. októbra s platnosťou od budúceho roka, ktorý bude zároveň 800. výročím smrti sv. Františka z Assisi - zomrel v roku 1226.
„Tento štátny sviatok bude možnosťou oslavovať výnimočného muža a každoročne nám pripomenie, kto sme a čo nás spája,“ uviedla vo vyhlásení talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Dolná komora talianskeho parlamentu schválila príslušný návrh zákona minulý týždeň v pomere hlasov 247 k dvom. Senátny výbor pre ústavné záležitosti ho v stredu odobril v zrýchlenom konaní.
Tento sviatok sa zaradí k 12 existujúcim štátnym sviatkom v Taliansku. Podľa odhadov vlády jeho zaradenie medzi sviatky bude stáť štát približne 10 miliónov eur na nadčasoch pre policajtov a pracovníkov v zdravotníctve, informuje Reuters.
