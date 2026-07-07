< sekcia Zahraničie
Taliani zadržali dvoch ľudí podozrivých zo špionáže pre Rusov
Taliansky minister obrany Guido Crosetto sa poďakoval karabinierom za vyšetrovanie.
Autor TASR
Rím 7. júla (TASR) - Talianska polícia v utorok oznámila, že zadržala dve osoby, ktoré sú podozrivé zo špionáže v prospech Ruska. Jedným zo zadržaných je bývalý príslušník talianskych tajných služieb, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa vyhlásenia polície obaja podozriví odovzdávali informácie, okrem iného aj od aktívnych príslušníkov talianskej armády, osobe podozrivej z príslušnosti k ruskej tajnej službe.
Hlavným podozrivým je podľa polície 59-ročný bývalý taliansky agent, ktorý bol v kontakte s „údajným dôstojníkom ruskej spravodajskej služby“, chráneným na území Talianska diplomatickou imunitou.
Vyšetrovatelia tvrdia, že bývalý agent získaval a odovzdával citlivé informácie prostredníctvom šiestich zdrojov vrátane štyroch aktívnych vojakov pôsobiacich na pozíciách s vysokým stupňom utajenia. Za poskytnuté informácie dostával údajne finančnú odmenu.
Bližšie údaje o totožnosti druhej zadržanej osoby polícia nezverejnila.
Taliansky minister obrany Guido Crosetto sa poďakoval karabinierom za vyšetrovanie, ktoré označil za „zložité i háklivé“. Zdôraznil však, že „memôže existovať žiadna tolerancia – najmä ak ide o osoby vo významných funkciách – voči tým, ktorí ohrozujú alebo vystavujú riziku bezpečnosť republiky.“
Podľa vyhlásenia polície obaja podozriví odovzdávali informácie, okrem iného aj od aktívnych príslušníkov talianskej armády, osobe podozrivej z príslušnosti k ruskej tajnej službe.
Hlavným podozrivým je podľa polície 59-ročný bývalý taliansky agent, ktorý bol v kontakte s „údajným dôstojníkom ruskej spravodajskej služby“, chráneným na území Talianska diplomatickou imunitou.
Vyšetrovatelia tvrdia, že bývalý agent získaval a odovzdával citlivé informácie prostredníctvom šiestich zdrojov vrátane štyroch aktívnych vojakov pôsobiacich na pozíciách s vysokým stupňom utajenia. Za poskytnuté informácie dostával údajne finančnú odmenu.
Bližšie údaje o totožnosti druhej zadržanej osoby polícia nezverejnila.
Taliansky minister obrany Guido Crosetto sa poďakoval karabinierom za vyšetrovanie, ktoré označil za „zložité i háklivé“. Zdôraznil však, že „memôže existovať žiadna tolerancia – najmä ak ide o osoby vo významných funkciách – voči tým, ktorí ohrozujú alebo vystavujú riziku bezpečnosť republiky.“