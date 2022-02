Taliani zakotvili ochranu životného prostredia do ústavy

Na archívnej snímke z 28. septembra 2021 taliansky minister pre ekologické zmeny Roberto Cingolani pózuje pred začiatkom trojdňovej konferencie Youth4Climate, ktorá sa koná pod záštitou OSN. Foto: TASR/AP

Rím 9. februára (TASR) - Taliansky parlament schválil v utorok návrh zákona, ktorý zakotvuje do ústavy povinnosť chrániť životné prostredie. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.Nový zákon stanovuje, že štát musí chrániť životné prostredie biodiverzitu a ekosystém. Zdôrazňuje tiež, že súkromné ekonomické aktivity nesmú spôsobovať environmentálne škody ani poškodzovať zdravie obyvateľstva.Taliansky minister pre ekologickú transformáciu Roberto Cingolani označil schválenie zákona za kľúčový krok v rámci plánov Ríma na investície do tzv. zelených technológií, ktoré majú byť financované z fondu EÚ pre postpandemickú obnovu.Zakotvenie povinnosti chrániť životné prostredie do talianskej ústavy privítala aj miestna pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Zdôraznila však, že je v tomto zmysle potrebné upraviť aj ďalšiu súvisiacu legislatívu.uviedla prezidentka WWF Italia Donatella Bianchiová.