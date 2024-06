Talianov pobúrila známka priekopníkovi s fašistickou minulosťou

Rím 7. júna (TASR) - Rozhodnutie uctiť zakladateľa futbalového klubu AS Rím vydaním poštovej známky vyvolalo v Taliansku rozruch vzhľadom na jeho fašistickú minulosť. Na známke vydanej vo štvrtok je tvár Itala Foschiho, ktorý bol ako vodca fašistických milícií obvinený z prenasledovania Židov, informovala v piatok agentúra AFP.



Známku s Foschiho portrétom vydali krátko pred uvedením známky na počesť socialistického poslanca, ktorého zavraždili pred 100 rokmi fašistickí aktivisti, pričom konanie jedného z nich ocenil aj Foschi.



Taliansky denník La Stampa napísal, že s nápadom uctiť si Foschiho prišiel úradník na ministerstve priemyslu, ktorý je členom krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI) premiérky Georgie Meloniovej. Realizácia tohto nápadu vyvolala v radoch talianskej opozície vlnu kritiky.



Dvaja poslanci opozičnej Demokratickej strany, Francesco Verducci a Dario Parrini, označili túto voľbu za urážlivú a hanebnú a pripomenuli, že Foschi bol páchateľom "brutálnych zločinov proti politickým oponentom a neľútostného prenasledovania Židov".



Člen poradného výboru ministerstva priemyslu, ktorý vyberá osobnosti hodné uvedenia na známkach, protestoval, že výbor nebol informovaný o výbere Foschiho. "Týka sa to len oslavy športu. Neexistuje žiadna iná konotácia, už vôbec nie politická," dodal.



Denník La Stampa napísal, že v pondelok má talianska pošta vydať známku na počesť Giacoma Matteottiho, socialistického poslanca uneseného za bieleho dňa a zabitého fašistami v roku 1924.



Po Matteottiho smrti Foschi jednému z vrahov – Amerigovi Duminimu, členovi násilných fašistických polovojenských jednotiek, ktorých bitky, vraždy a nájazdy na majetok začiatkom 20. rokov pomohli upevniť moc diktátora Benita Mussoliniho – napísal: "Si hrdina."



Foschi sa narodil v roku 1884 a v rámci pôsobenia v Národnej fašistickej strane (PNF) si získal meno účasťou na násilných akciách proti Mussoliniho odporcom. Ako generálny tajomník rímskej federácie PNF zorganizoval fúziu troch futbalových klubov v hlavnom meste Rím, čím sa v roku 1927 zrodil klub AS Rím. Foschi sa stal jeho prvým prezidentom. Na webovej stránke klubu AS Rím sa fašistická minulosť Foschiho nespomína.



Aj keď Foschi zomrel v roku 1949 počas futbalového zápasu na infarkt, premiérka Meloniová o ňom minulý týždeň hovorila ako o mužovi zabitom členmi fašistického oddielu pre jeho názory. Niektorí pozorovatelia označili tento komentár za prekvapujúci.



O Meloniovej je známe, že ako 19-ročná aktivistka v roku 1996 povedala televíznemu reportérovi, že "Mussolini bol dobrý politik... všetko, čo robil, robil pre Taliansko".



Od svojho nástupu k moci v októbri 2022 sa však snaží bagatelizovať postfašistický pôvod FdI, ktorí vyrástli z Talianskeho sociálneho hnutia (MSI) vytvoreného po vojne Mussoliniho priaznivcami.



AFP vo svojej správe konštatuje, že Meloniová sa snaží rozšíriť svoju voličskú základňu a získať vážnosť na medzinárodnej scéne, ale bez toho, aby sa "odstrihla" od radikálnejších skupín vo svojej strane.



Paolo Borioni, profesor politológie na rímskej univerzite La Sapienza, na margo toho pre agentúru AFP povedal, že Meloniová sa snaží vykazovať znaky "nefašistickej, ale nie antifašistickej demokracie".