Lampedusa nezvláda rastúci počet migrantov, starosta píše Contemu

Rím 21. augusta (TASR) - Najjužnejší taliansky ostrov Lampedusa čelí kríze ubytovania migrantov, ktorí v rastúcich počtoch prichádzajú zo severnej Afriky. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na taliansku agentúru ANSA.



Za deň na Lampedusu dorazilo 276 ľudí, čím sa počet migrantov na malom ostrove zvýšil na približne 1400. Jediné stredisko pre migrantov na Lampeduse, ktoré má oficiálnu kapacitu 95 osôb, tak zápasí s preplnenosťou aj s problémami ohľadom zdravotnej starostlivosti.



Vo štvrtok utieklo z strediska okolo 40 občanov Tuniska bez rúšok alebo hocijakej inej ochrany proti koronavírusu, čo vyvolalo protesty domácich obyvateľov.



Starosta súmestia Lampedusa a Linusa Totó Martello vo štvrtok zverejnil otvorený list adresovaný premiérovi Giuseppemu Contemu, v ktorom ho vyzýva na okamžité kroky.



"Premiér Conte, ako dlho si myslíte že vydrží trpezlivosť občanov Lampedusy?" napísal starosta. V liste žiada okrem iného aj o presun migrantov na ostrov Sicília.



"Premiér Conte, možno to nie je dosť jasné: V týchto podmienkach vaša vláda na našom ostrove nedokáže zaručiť bezpečnosť, a to nielen hygienickú," píše sa v liste starostu.



Talianske ministerstvo vnútra tohto roku zaznamenalo nárast počtu migrantov prichádzajúcich cez more, prevažne z Tuniska. Od začiatku roka do 18. augusta zaznamenali v krajine už 16.451 migrantov, v porovnaní s iba 4363 migrantmi za rovnaké obdobie v roku 2019.



Predseda pravicovej opozičnej strany Liga Severu Matteo Salvini viní migrantov z nárastu prípadov nákazy koronavírusom, avšak zdravotnícki experti hovoria, že iba malý podiel nových prípadov súvisí s migrantmi, ktorí prišli cez more.