Taliansko a Švajčiarsko podnikli veľkú operáciu voči 'Ndranghete

Rím 21. júla (TASR) – Celkovo 75 podozrivých zatkli talianski a švajčiarski policajti pri rozsiahlej spoločnej operácii proti kalábrijskej zločineckej organizácii 'Ndrangheta. Pri zásahoch zhabali majetok v hodnote 169 miliónov eur, informovala v utorok agentúra AFP.



Do operácie sa zapojilo približne 700 talianskych policajtov, informovala talianska finančná polícia (Guardia di Finanza).



„Sedemdesiatpäť ľudí bolo súbežne zatknutých v Taliansku a Švajčiarsku a obvinených z vážnych zločinov vrátane spolčenia sa s mafiou, z medzinárodného obchodu s drogami, prania špinavých peňazí a korupcie," uviedla Guardia di Finanza.



Kancelária švajčiarskej prokuratúry uviedla, že polícia pri zásahoch vo švajčiarskych kantónoch Aargau, Solothurn, Zug a Ticino zhabala zbrane a muníciu.



Šestica hlavných podozrivých, z ktorých väčšina legálne žije vo Švajčiarsku, je obvinená z viacerých zločinov vrátane toho, že z Talianska do Švajčiarska priniesla falošné peniaze.



„Obvinení žijú dlhé roky vo Švajčiarsku a podľa všetkého vykonávali ilegálne aktivity a zároveň aj legálnu činnosť ako investovanie, pôžičky a dokonca prevádzkovali reštauráciu," uviedla švajčiarska prokuratúra.



„Ak si niekto ešte stále myslí, že 'Ndrangheta je výlučne talianskym problémom, tak táto operácia preukázala opak," povedal šéf protimafiánskeho výboru talianskeho parlamentu Nicola Morra.



Medzinárodná policajná organizácia Interpol v júni varovala, že 'Ndrangheta má obrovské finančné rezervy a môže pomáhať firmám zápasiacim pre koronakrízu o prežitie a pomocou nich vstúpiť do legálnej ekonomiky.



Kalábrijská 'Ndrangheta patrí spolu so sicílskou mafiou Cosa Nostra a neapolskou Camorrou k najvplyvnejším organizovaným zločineckým skupinám v Taliansku. Pôsobí i v zahraničí – okrem iného v Nemecku, Severnej Amerike či Austrálii. Vedúce postavenie má 'Ndrangheta najmä v pašovaní kokaínu do Európy.



AFP uvádza, že 'Ndrangheta už v súčasnosti predstihla najznámejšiu taliansku mafiu Cosa Nostra a stala sa vôbec najsilnejšou talianskou zločineckou skupinou operujúcou po celom svete.