Talianska armáda získala nové bojové vozidlá pechoty Lynx KF-41
Zmluva na dodávku 21 nových bojových vozidiel pechoty Lynx pre taliansku armádu bola podpísaná v novembri 2025.
Autor TASR
Rím 29. januára (TASR) - Talianska armáda prevzala v Multifunkčnom experimentálnom centre (Ce.Poli.Spe) v Montelibretti severne od Ríma prvé štyri bojové vozidlá (IFV) Lynx KF-41. Ich výrobcom je spoločný nemecko-taliansky podnik Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). TASR o tom píše podľa webu army-technology.com.
„Medzinárodná situácia si vyžaduje neustále sa vyvíjajúcu obranu, ktorá je schopná zabezpečiť bezpečnosť krajiny a chrániť národné záujmy. To si vyžaduje moderný, flexibilný a dôveryhodný model založený na vysokej úrovni operačnej pripravenosti, kvalifikovanom personáli a pokročilých technologických schopnostiach,“ povedal na slávnostnom odovzdaní taliansky minister obrany Guido Crosetto.
Lynx KF-41 má oproti ľahšej verzii KF-31 predĺžený podvozok a vyššiu nosnosť. Je vybavený vežou Lance od spoločnosti Rheinmetall. Ďalších 16 vozidiel zahrnutých v tej istej zmluve (KF-31) má menší vnútorný priestor a vežu Hitfist od spoločnosti Leonardo.
Veže oboch modelov majú automatické kanóny kalibru 30 mm alebo 35 mm schopné zasiahnuť ciele na vzdialenosť až 3000 metrov. Poháňajú ich vznetové motory novej generácie s výkonom 560 kW a 800 kW s plne automatickými prevodovkami.
Program armádnych obrnených bojových systémov (A2CS) obnoví taliansky vozový park ťažkých obrnených vozidiel spolu s novou generáciou tankov. Budú tiež vybavené pokročilými technológiami s vyššou úrovňou digitalizácie a konektivity.
