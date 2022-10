Talianska astronautka predstavila dievčatám vedecké pokusy na ISS

Rím 4. októbra (TASR) - Prvá európska veliteľka na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), Talianka Samantha Cristoforettiová, odpovedala v pondelok z vesmíru v sprievode svojej astronautickej bábiky Barbie na otázky mladých dievčat. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Cristoforettiová im opísala niektoré experimenty na palube ISS a potom odpovedala na otázky piatich dievčat z celej Európy vo veku 8–11 rokov. Počas videoprenosu sa spolu s Barbie astronautkou vznášali v bezváhovom stave.



"Keď som vyrastala, fascinovala ma nočná obloha, myšlienka lietania do vesmíru a zmysel pre dobrodružstvo a objavovanie. A potom som sa začala zaujímať o vedu a techniku. Naozaj som sa zamilovala do lietania, stala som sa pilotkou. A to, že som astronaut, spája všetky moje vášne a záujmy," odpovedala na otázku, prečo sa stala astronautkou.



Cristoforettiová pochádza z Milána a od konca apríla je na svojej druhej misii na ISS. V rokoch 2014 a 2015 strávila ako prvá žena na obežnej dráhe Zeme 199 dní. Videorozhovor zorganizovala charitatívna organizácia Inspiring Girls International, ktorá dievčatám ukazuje zaujímavé dospelé vzory.



Ide o súčasť projektu na zvýšenie záujmu mladých dievčat o vedu, technológie, inžinierstvo a matematiku (STEM) a zároveň o pripomienku na Svetový vesmírny týždeň, ktorý sa začal v utorok.