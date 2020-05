Talianska dobrovoľníčka, ktorú uniesli v Keni, sa vrátila domov

Rím 10. mája (TASR) - Talianska dobrovoľníčka Silvia Romanová, ktorú uniesli v Keni v roku 2018, priletela v nedeľu vládnym špeciálom do Ríma.



Hneď, ako vystúpila z lietadla, sa zvítala so svojimi príbuznými a pozdravila sa aj s talianskym ministrom zahraničia Luigim Di Maiom. Žena (24) sa do Talianska vrátila po 18 mesiacoch, ktoré strávila ako rukojemníčka vo východnej Afrike.



V čase únosu v novembri 2018 bola Romanová dobrovoľníčkou v talianskej charitatívnej organizácii Africa Milele. Uniesli ju ozbrojení muži, ktorí ju podľa talianskych médií následne odovzdali do rúk ozbrojencov spájaných s islamistickou extrémistickou skupinou aš-Šabáb. Militantná skupina aš-Šabáb bola v minulosti obvinená zo série únosov cudzincov pozdĺž kenského pobrežia.



Taliansky premiér Giuseppe Conte poďakoval agentom talianskych spravodajských služieb, ktorí pracovali na jej oslobodení. K tomu došlo v piatok, keď Romanovú po oslobodení previezli na taliansku ambasádu v hlavnom meste Somálska Mogadišo.



Talianski prokurátori, ktorí vyšetrujú zločiny spáchané v zahraničí proti talianskym občanom, očakávajú, že v najbližšej dobe Romanovú vypočujú v súvislosti s okolnosťami jej únosu.



Vo chvíli, keď lietadlo s Romanovou na palube pristálo v Ríme, jej priatelia a známi v milánskej štvrti, kde žije Romanovej rodina, venovali mohutný potlesk z okien a balkónov.



Talianske médiá tiež uviedli, že kým bola Romanová v zajatí, konvertovala na islam. Jej rodina ani talianske úrady však toto tvrdenie nekomentovali.