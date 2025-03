Talianska herečka Ornella Muti má 70 rokov

Bratislava 8. marca (TASR) - Talianska herečka Ornella Muti oslávi v nedeľu 9. marca okrúhle 70. narodeniny. Popri tom má za sebou už 55 rokov trvajúcu úspešnú umeleckú dráhu. Pred kamerou stála prvý raz ešte pred dovŕšením pätnástich rokov. Po úspešnom debute vo filme Najkrajšia manželka sa jej doslova hrnuli ďalšie ponuky. Hrala po boku skvelých hereckých partnerov, ako boli Ugo Tognazzi, Paolo Villagio, Renato Pozzeto, Alain Delon či Marcello Mastroianni.



Ukazovala sa však aj v spoločnosti politikov – v roku 1998 podporila v predvolebnej kampani vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara. Spoločná večera s dnešným ruským prezidentom Vladimirom Putinom v roku 2010 (v tom čase bol na jedno obdobie predsedom vlády) mala dokonca súdnu dohru. Herečka totiž odriekla divadelné predstavenie pre zdravotné problémy, za čo jej vymeral súd v Taliansku osemmesačný trest. Napokon zaplatila divadlu odškodné vo výške 30.000 eur.



Ornella Muti, vlastným menom Francesca Romana Rivelliová sa narodila 9. marca 1955 v Ríme. Jej otec pochádzal z Neapola a pracoval ako novinár, mama bola sochárka s koreňmi v Estónsku. Francesca mala staršiu sestru Claudiu. Otec zomrel, keď mala iba desať rokov. Keď sa ekonomická situácia rodiny začala zhoršovať, snažila sa privyrobiť si ako modelka. Pózovala hoci aj nahá študentom výtvarného umenia, pričom samozrejme neprezradila svoj skutočný vek.



Keď ju režisér Damiano Damiani obsadil do drámy Najkrajšia manželka (1970), mala len štrnásť rokov. Okrem prvej veľkej hereckej príležitosti ovenčenej úspechom jej práve on dal umelecké meno Ornella Muti, ktoré používa dodnes – hoci priznáva, že si ho veľmi neobľúbila.



Postupne ju obsadzovali do filmov aj ďalší talianski filmoví režiséri napríklad - Mario Monicelli do snímky Ľudový román (1974). Z úloh jednoduchých, zvodných a pritom nezávislých mladých dievčat ju vyslobodil kontroverzný filmový tvorca Marco Ferreri, keď jej ponúkol úlohu po boku Gérarda Depardieua v provokatívnej dráme Posledná žena, 1976.



V roku 1977 hrala po boku Alaina Delona v kriminálke Smrť darebáka, ktorú nakrútil Georges Lautner. Vo viacerých filmoch Ornella Muti preukázala aj komediálny talent – napríklad v snímke Zločin á la Neapol (1979). Popri mladej herečke zažiarili v komédii také hviezdy ako Marcello Mastroianni, Renato Pozzeto a Michel Piccoli.



Komediálne ladené boli aj filmy Skrotenie zlého muža (1980) a Zaľúbený blázon (1981), v ktorých bol hereckým partnerom Ornelly v tom čase populárny herec a spevák Adriano Celentano. Napokon v roku 1982 vytvorila herečka dvojicu s Paolom Villagiom v komédii Bonnie a Clyde po taliansky. Snímka sa zaradila do filmovej klasiky podobne ako film Chudáčik boháč (1983), v ktorom hrala po boku Renata Pozzeta.



Po sérii komédií dostala Ornella Muti zaujímavú úlohu v adaptácii časti románového cyklu Marcela Prousta Hľadanie strateného času. Vo filme s názvom Swannova láska (1984, r. Volker Schlöndorf) si zahrali aj Alain Delon a Jeremy Irons. V 90. rokoch hrala spoločne s Gérardom Depardieuom v televíznom seriáli Gróf Monte Christo (1998). Z neskorších filmov možno spomenúť snímku Do Ríma s láskou (2012) pod taktovkou Woodyho Allena.



Ornella Muti bola oficiálnym hosťom viacerých festivalov, okrem iných v roku 2002 aj Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach, kde si prevzala cenu Hercova misia. Na Most slávy v kúpeľnom meste vtedy pripevnila tabuľku so svojím menom a prejavila úprimnú radosť z toho, že jej plaketa bude "po boku" viacerých slávnych svetových osobností kinematografie.



Herečka bola dvakrát vydatá a má tri deti.







