Talianska Illycaffé plánuje expanziu na americkom trhu

Miláno 3. apríla (TASR) – Taliansky výrobca prémiovej kávy a kávovarov Illycaffé, ktorý vykázal za minulý rok nárast prevádzkového zisku o 16 % napriek zvýšeným nákladom, plánuje expanziu v USA, ktoré sú po Taliansku jeho druhým najväčším trhom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Chceme ďalej rásť o dvojciferné čísla," povedala generálna riaditeľka Cristina Scocchiaová.



Severná Amerika sa už podieľa 20 % na tržbách talianskej skupiny a v minulom roku zaznamenala nárast predaja o 27 %.



"Chceme urýchliť investície na zvýšenie povedomia o značke, rozšírenie distribúcie a oslovenie väčšieho počtu spotrebiteľov," dodala Scocchiaová v telefonickom rozhovore.



Očakáva sa, že rast v Severnej Amerike bude organický, ale Scocchiaová nevylúčila ani akvizíciu, ak by sa naskytla príležitosť. Dodala, že spoločnosť tiež sleduje vývoj na čínskom trhu, kde v súčasnosti predáva svoje produkty najmä on-line.



Riaditeľka Illycaffé potvrdila, že rodinná skupina stále plánuje vstúpiť na burzu do roku 2026. Rodina Illy v roku 2021 predala 20-percentný podiel v podniku súkromnej investičnej spoločnosti Rhone Capital.



Spoločnosť Illycaffé v minulom roku dosiahla nárast tržieb o 14 % na 568 miliónov eur. Jej prevádzkový zisk stúpol na 71,4 milióna eur, a to aj napriek zvýšeniu nákladov o 43 miliónov eur, najmä v súvislosti so zdražením surových kávových zŕn, energií a logistiky.



Illycaffé minulý rok zvýšilo ceny približne o 3 % a ďalšie 3-percentné zvýšenie je naplánované aj v tomto roku, aby sa čiastočne vyrovnal rast nákladov.



Spoločnosť v tomto roku očakáva rast tržieb aj zisku, no možno pomalší ako vlani.



Skupina plánuje do roku 2026 investície vo výške 270 miliónov eur, pričom 120 miliónov eur je vyčlenených na rozšírenie závodu v Terste na severovýchode Talianska, čím sa zdvojnásobí jeho výrobná kapacita.