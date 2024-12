Talianska jaskynná výskumníčka uviazla stovky metrov pod zemou

Rím 16. decembra (TASR) - Viac ako 100 záchranárov sa v pondelok v horách neďaleko severotalianskeho mesta Bergamo zapojilo do záchrannej akcie pri snahe vyslobodiť jaskynnú výskumníčku, ktorá je po páde do jaskyne uväznená viac ako 500 metrov pod zemou. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a AP.



Tridsaťdvaročná Ottavia Pianová je zaseknutá hlboko v jaskyni Abisso Bueno Fonteno. V tejto jaskyni sa zasekla aj v júli 2023. Záchranári ju v tom čase vyslobodili po dvoch dňoch.



Pri páde v sobotu utrpela viacero zranení, podľa záchranárov je však pri vedomí. Žena údaje skúmala doteraz neznámu časť jaskyne. Pri zostupe do úzkeho tunela stratila oporu a skĺzla nadol.



Záchranári vyjadrili presvedčenie, že výskumníčku bezpečne vyslobodia. Podľa hovorcu záchrannej operácie však nie je možné predpovedať, ako dlho to bude trvať. Hovorca dodal, že podobné záchranné akcie sú veľmi dlhé. V jaskyni podľa neho pracuje v súvislosti so záchranou výskumníčky približne 20 technikov. Záchranári použili výbušniny na rozšírenie niektorých obzvlášť úzkych chodieb, aby umožnili prechod nosidlám.